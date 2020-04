Spesifik Ne Demek? TDK'ya Göre Spesifik Nedir, Ne Anlama Gelir?

Spesifik kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Uzun yıllar önce dilimize yerleşen kelime artık sözlüğe eklenerek kabul edilmiştir. Bir türe, herhangi bir bireye has özgü anlamlarına gelen kelime daha derin manalar içermektedir.



TDK' ye Göre Spesifik Nedir?



Dilimize Fransızca "specifique" sözcüğünden esinlenerek geçmiş olan spesifik kelimesi farklı anlamlar taşımaktadır. TDK'ye göre kelime, bir türün karakteristik yönü, türe has, türe özgü anlamlarına gelmektedir. Kelime ayrıca önceden belirtilmiş olan, belli, net aşikar anlamlarını da taşımaktadır.



Spesifik Ne Anlama Gelir?



Spesifik kelimesi günlük halk dilinde çok fazla tercih edilmemektedir. Genellikle tıp dilinde, bilimsel makalelerde tercih edilen ve kullanılan manalar taşır. Türe has özellikler, türe özgü özgün anlamlarına geldiği bilinmektedir. Bir türün karakteristik yönü ya da bir olayın karakteristik yönü olarak bilinmektedir.