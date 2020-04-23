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    HaberlerEğitim Haberleri Staj ne demek? TDK'ya göre stajyer ve stajyerlik kelime anlamı nedir?
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    23.04.2020 - 14:25 |

    Staj ne demek? TDK'ya göre stajyer ve stajyerlik kelime anlamı nedir?

    Fransızca bir kökeni bulunan staj, dilimizde mesleki bilgi ve beceriyi artırmak için çalışılan dönemi ifade etmektedir. Stajyer ise, staj yapan kişilere deniliyor. Staj ne demek? TDK'ya göre stajyer ve stajyerlik kelime anlamı nedir? Merak edilenleri sizler için hazırladık.

    Staj ne demek? TDK'ya göre stajyer ve stajyerlik kelime anlamı nedir?

    Staj, stajyer ve stajyerlik günlük hayatta konuşma dilinde oldukça yaygındır. Özellikle üniversite çağındaki gençler ve mezunlar arasında sıkça kullanılan bir tabir. Staj, belli bir mesleki eğitim için şirketlerde tamamlanan bir ön çalışma dönemi veya üniversite öğrencilerinin eğitimlerinin bir döneminde zorunlu olarak başarı ile tamamlamak durumunda oldukları süreli bir çalışmayı ifade etmektedir.

    Staj Ne Demek?

    1- Herhangi bir mesleği edinecek kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi.
    2- Bir kimsenin, meslek bilgisini daha da artırmak, becerisini daha da geliştirmek için çalıştığı kurumun, kuruluşun değişik bölümlerinde çalışarak geçirdiği dönem.

    TDK'ya göre Stajyer ve Stajyerlik Kelime Anlamı Nedir?

    Stajyer, staj yapmakta olan kimseye denilmektedir. Stajyerlik ise eğitim-öğretim süresi boyunca öğrenilen bilgi ve teoriyi, profesyonel bir ortamda pratik uygulamalara çevirebilecek deneysel bir öğrenme metodudur.

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