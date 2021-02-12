Stajda hibrit dönem

İş bulma sürecinde gençlerin önündeki en büyük engel, deneyim. Bu noktada deneyim elde edebilmenin kolay yolu ise staj yapmak. Henüz üniversite öğrencisiyken yapılan stajlarla gençler, hem mesleği erken yaşta öğreniyor hem de staj yaptıkları yerde işe girme imkânı yakalayabiliyor. Ancak staja kabul edilmek en az işe girmek kadar zor. Yabancı dil, not ortalamasının yanı sıra bilgisayar bilgisi, referans, sosyal beceri, yaratıcılık gibi farklı şartlar da isteniyor. Bu yıl pandemi nedeniyle birçok şirket, staj alımlarını durdurdu ya da kontenjanlarını azalttı. Bu nedenle gençlerin seçilmek için alanlarında başarılı olmaları daha da önemli hale geldi. Öte yandan birçok şirket, pandemi nedeniyle çalışma düzenlerini değiştirdi. Bazıları ofisten, bazıları evden çalışmaya, bazıları da ikisini birden kapsayan hibrit sisteme geçti. Online çalışma düzeni nedeniyle öğrenciler, yurt dışı şirketlerinde de staj yapma imkânı bulabiliyorlar. Staj başvuruları devam eden şirketler şöyle:

Yabancı dil isteniyor

- Türk Telekom: Genç Yetenek Programı START ile telekomünikasyon dünyasına girmek isteyen gençler bekleniyor. Yeni mezun olanlar START Yeni İşim’le firmaya tam zamanlı olarak katılabilir ve 18 ay sürecek programın bir parçası olabilir; 3. veveya 4. sınıf öğrencileri ise START Stajım’la 6 haftalık programda kendini gösterebilir ve uzun dönemli staj fırsatı yakalayabilir. Kurumda İİBF, mühendislik, psikoloji ve PDR gibi farklı bölüm öğrencileri için çeşitli pozisyonlar bulunuyor.

- Yapı Kredi: Credits Trainee programında profesyonel yaşama ve kişisel gelişime yönelik 3 ay sürecek bir eğitim, önemli pozisyonlara sahip kişilerle tanışma imkânı veriliyor. Mühendislik, işletme, ekonomi, istatistik, ekonometri, iktisat vb. bölümlerinden yeni mezun veya en fazla 1 yıl deneyimli öğrenciler bekleniyor. Programda ileri düzeyde İngilizce şartı bulunuyor.

- Mercedes-Benz Türk: Üniversitede son yılında olan ya da yüksek lisans yapan öğrenciler için uzun dönem staj programı düzenliyor. Programa katılanlar, şirkette üretim, satış-pazarlama, ürün geliştirme, kurumsal iletişim gibi farklı birimlerde görev alacaklar. 11 aylık programda başarılı olanlar yeni mezun istihdamında öncelikli aday havuzunu oluşturacak. Staj için İngilizce ya da Almanca bilme şartı var.

- İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji: Kurum, Hukuk Müşavirliği departmanında görevlendirilmek üzere 1 yıl süreyle çalışacak stajyer avukat arıyor. Yasal avukatlık stajının ilk aylarında olan, raporlama ve dokümantasyon yapma konusunda yetenekli adaylar başvuru yapabiliyor.

- Hayat Kimya: Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia gibi markaları bünyesinde bulunduran Hayat Kimya’nın “Hayat’ı Keşfet” staj programına üniversitelerin 3., 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencileri 5 Mart’a kadar başvurabiliyor. Online genel yetenek, İngilizce sınavı, video mülakatı gibi süreçlerden geçirilecek öğrenciler, pazarlama, finans, ihracat, üretim, satın alma, tedarik zinciri ve insan kaynakları gibi departmanlarda görev alacaklar.

İş fırsatı sunuluyor

- Türk Standartları Enstitüsü (TSE): Enstitü bünyesinde üniversite, yüksekokul veya lise öğrencilerine mesleki eğitim amaçlı staj olanağı sunuluyor. Yaz dönemi stajı için adayların 1 Mart-15 Nisan’da başvurması gerekiyor, stajlar haziran-eylül tarihleri arasında yapılıyor. Uzun dönem stajlar için de adayların 15 Nisan-30 Mayıs tarihlerinde başvurması gerekiyor. Stajlar ise eylül-haziranda gerçekleştiriliyor.

- Baykara Savunma: Savunma ve havacılık alanındaki kurum, Edirne Keşan, İstanbul Esenyurt, Tekirdağ Çorlu’da stajyerleri kabul ediyor. Programa üniversitelerin elektrik, elektronik, haberleşme ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinin yanı sıra meslek yüksekokulu veya liselerin de ilgili bölümlerinden öğrenciler başvurabiliyor. En az 7 hafta staj yapma şansı tanıyan kurum, öğrencilere iş fırsatı da sunuyor. Başvuru için son tarih 16 Mart.

- Kale Grup: Yapı ürünleri, savunma ve havacılık başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Kale, gençleri profesyonel iş hayatına hazırlayan Kalegends programını düzenliyor. İyi derecede İngilizce bilen, üniversite 4. sınıf veya yüksek lisans öğrencilerinin başvurularına açık programda adaylar, genel yetenek, online mülakat, kişilik envanteri gibi aşamalardan geçecek.

Pandemi nedeniyle ertelediler

Bazı kurumlar ise pandemi nedeniyle staj alımlarını erteledi. Borsa İstanbul A.Ş, 2020’de salgın nedeniyle stajlarını durdurmuştu. Staj programının salgının son bulacağı tarihe kadar ertelendiği konusunda yapılan açıklamada, 2021 için Aralık 2020’de duyuru yayınlanacağı belirtilmişti. Ancak kurumun sitesinde, programın başlayacağı tarihle ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Salgın nedeniyle stajyer alımlarını durduran kurumlardan biri de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) oldu. Geçen yıl salgın başladığında mesleki eğitim ve yaz aylarına yönelik lise, ön lisans ve yüksekokul öğrencileri için staj başvurularını ileri bir tarihe erteleyen kurum, 2021 dönemi için yeni alım tarihlerini henüz açıklamadı.

Bazı sektörler daha zor

Staj bulmak birçok bölüm için zor olsa da bazı bölümlerin öğrencileri daha da çok zorlanıyor. Örneğin pandemiyle durma noktasına gelen turizm sektöründe staj yapmak isteyen gençler, çalışacak şirket bulamıyor. Yine pandemiden olumsuz etkilenen havacılık, fuarcılık, eğlence, gastronomi gibi sektörlerde çalışmak isteyen gençler de staj bulmakta güçlük çekiyor. Öte yandan sağlık, lojistik, gıda, ilaç, kimya gibi sektörlerin pandemide yıldızının parlaması nedeniyle staj ve iş imkânları daha da arttı.