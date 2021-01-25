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    HaberlerEğitim Haberleri Steteskop Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Stetoskop Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    25.01.2021 - 13:33 |

    Steteskop Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Stetoskop Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Günümüzde kullanılan birçok ilacın ve tıbbi aracın adı Latince ve Yunancadan dilimize geçmiştir. Stetoskop kelimesi de Yunancada ''kontrol eden'' anlamına gelen ''sthetos'' sözcüğünden türetilmiştir. Kalp ve akciğer gibi iç organları dinlemek için kullanılan stetoskop 1816 yılında icat edildi. Steteskop TDK ve diğer sözlüklerde nasıl yazılır? Örnek cümlelerle karşılaştırma yaparak ayrıntılı bir şekilde derledik.

    Steteskop Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Stetoskop Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

     Birçok kişi tarafından yanlış yazılan stetoskop kelimesinin telaffuzu da oldukça zordur. Bunun nedenli kelimenin Yunanca kökenli olmasıdır. 

     TDK'ya Göre Stetoskop Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

     Sitetoskop - Yanlış 

     Sıtetoskop - Yanlış 

     Kelime - si-te-tes-kop şeklinde telaffuz ediliyor olsa da ''S'' ve ''T'' harflerinin arasında sesli harf yoktur. Bu nedenle her iki yazım şekli de yanlıştır. 

     Steteskop - Yanlış 

     Yunanca da ''o'' ve ''e'' sesleri birbirine çok yakındır. Bu nedenle kelime genellikle yukarıdaki gibi yanlış yazılır. 

     TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Stetoskop 

     1- Doktor, stetoskopuyla akciğerlerini dinledikten sonra ilaç yazdı. - Doğru 

     2- Steteskop iki yüz yıldan beri kullanılan bir muayene aracıdır - Yanlış 

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