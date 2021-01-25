Steteskop Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Stetoskop Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Günümüzde kullanılan birçok ilacın ve tıbbi aracın adı Latince ve Yunancadan dilimize geçmiştir. Stetoskop kelimesi de Yunancada ''kontrol eden'' anlamına gelen ''sthetos'' sözcüğünden türetilmiştir. Kalp ve akciğer gibi iç organları dinlemek için kullanılan stetoskop 1816 yılında icat edildi. Steteskop TDK ve diğer sözlüklerde nasıl yazılır? Örnek cümlelerle karşılaştırma yaparak ayrıntılı bir şekilde derledik.
Birçok kişi tarafından yanlış yazılan stetoskop kelimesinin telaffuzu da oldukça zordur. Bunun nedenli kelimenin Yunanca kökenli olmasıdır.
TDK'ya Göre Stetoskop Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Sitetoskop - Yanlış
Sıtetoskop - Yanlış
Kelime - si-te-tes-kop şeklinde telaffuz ediliyor olsa da ''S'' ve ''T'' harflerinin arasında sesli harf yoktur. Bu nedenle her iki yazım şekli de yanlıştır.
Steteskop - Yanlış
Yunanca da ''o'' ve ''e'' sesleri birbirine çok yakındır. Bu nedenle kelime genellikle yukarıdaki gibi yanlış yazılır.
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Stetoskop
1- Doktor, stetoskopuyla akciğerlerini dinledikten sonra ilaç yazdı. - Doğru
2- Steteskop iki yüz yıldan beri kullanılan bir muayene aracıdır - Yanlış