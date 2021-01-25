Steteskop Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Stetoskop Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Birçok kişi tarafından yanlış yazılan stetoskop kelimesinin telaffuzu da oldukça zordur. Bunun nedenli kelimenin Yunanca kökenli olmasıdır.

TDK'ya Göre Stetoskop Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Sitetoskop - Yanlış

Sıtetoskop - Yanlış

Kelime - si-te-tes-kop şeklinde telaffuz ediliyor olsa da ''S'' ve ''T'' harflerinin arasında sesli harf yoktur. Bu nedenle her iki yazım şekli de yanlıştır.

Steteskop - Yanlış

Yunanca da ''o'' ve ''e'' sesleri birbirine çok yakındır. Bu nedenle kelime genellikle yukarıdaki gibi yanlış yazılır.

TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Stetoskop

1- Doktor, stetoskopuyla akciğerlerini dinledikten sonra ilaç yazdı. - Doğru

2- Steteskop iki yüz yıldan beri kullanılan bir muayene aracıdır - Yanlış