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    23.04.2020 - 17:35 |

    Şu An Nasıl Yazılır? Şuan Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Şu An Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Şu an kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazılıp yazılmadığına dair pek çok kişi araştırma yapmaktadır. TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazılışını öğrenebilir ve farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Peki, şu an nasıl yazılır? Şuan TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Şu an kelimesinin doğru yazılışı konusunda bilinmesi gerekenler.

    Şu An Nasıl Yazılır? Şuan Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Şu An Kelimesinin Doğru Yazılışı


    Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazılışı ‘şu an’ şekilde yani ayrı olarak ele alınmaktadır. Genelde birleşik yazarak yanlış yapan pek çok kişi için doğrusu iki ayrı kelime şeklinde grup olarak değerlendirmektir.

    Şu An TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Ayrı mı yoksa birleşik mi yazılacağına dair en çok merak edilen sözcükler arasında şu an geliyor. TDK üzerinden ele alındığında bu Kelimenin doğru yazılışı ’şu an’ şeklinde geçmektedir.

    Şu an (Doğru)
    Şuan (Yanlış)

    Şu An Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

    Farklı örnekler ile beraber şu an kelimesinin doğru yazılışı üzerinden göstermek mümkün.

    ‘’Şu an bunu konuşamam.’’

    ‘’Şu an yalnızca uzanıp dinlenmek istiyorum.’’

    Şu An Nedir?

    Şu an kelimesinin anlamı ‘şimdiki zamanı bildiren, vurgulayan’ şeklinde tanımlanmaktadır.

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