BİST1.536-0.27EURO8.960.26USD7.350.20ALTIN437.52-0.97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Şu Anda Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Şuanda Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
    ABONE OL
    27.01.2021 - 02:42 |

    Şu Anda Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Şuanda Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Bir cümle içerisindeki eylemin ne zaman yapıldığını bildiren kelimelere zaman zarfı denir. Şu anda kelimesi de günlük hayatta sık sık kullandığımız zaman zarflarının başında geliyor. Şimdi ile eş anlamlı olan bu sözcük sıklıkla yanlış yazılan kelimeler arasında yer almaktadır. TDK'ya göre şu anda nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Örneklerle birlikte detaylı olarak derledik.

    Şu Anda Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Şuanda Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Şu anda kelimesinin sonunda yer alan -da ismin bulunma halidir. Bu nedenle an kelimesi ile bitişik yazılır. (An da) Yanlış - (Anda) Doğru

    TDK'ya Göre Şu Anda Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    TDK'ya göre bu kelime şu şekilde yazılmalıdır: Şu Anda

    Şuan da - Yanlış

    Kelimedeki ''şu'' işaret sıfatıdır. İşaret sıfatı diğer kelimelerden ayrı yazılır.

    Şuanda - Yanlış

    Sık yapılan hatalardan biri de kelimeyi ''şuanda'' şeklinde yazmaktır. Şu ve an iki farklı kelime olduğu için bitişik yazılamaz.

    Şu an da - Yanlış

    -Da bağlaç değil durum ekidir. Bu nedenle bu şekilde yazmak da hatalıdır.

    Örnek Cümleler:

    1- Şu anda ne yapıyorsun? (Doğru)
    2- Şu an da ne yapıyorsun? (Yanlış)

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı operasyon!

    İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı operasyon!

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    İzmir'de terör operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

    İzmir'de terör operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

    Sıradaki Haber