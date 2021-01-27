27.01.2021 - 02:42 |
Şu Anda Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Şuanda Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Bir cümle içerisindeki eylemin ne zaman yapıldığını bildiren kelimelere zaman zarfı denir. Şu anda kelimesi de günlük hayatta sık sık kullandığımız zaman zarflarının başında geliyor. Şimdi ile eş anlamlı olan bu sözcük sıklıkla yanlış yazılan kelimeler arasında yer almaktadır. TDK'ya göre şu anda nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Örneklerle birlikte detaylı olarak derledik.
Şu anda kelimesinin sonunda yer alan -da ismin bulunma halidir. Bu nedenle an kelimesi ile bitişik yazılır. (An da) Yanlış - (Anda) Doğru
TDK'ya Göre Şu Anda Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelime şu şekilde yazılmalıdır: Şu Anda
Şuan da - Yanlış
Kelimedeki ''şu'' işaret sıfatıdır. İşaret sıfatı diğer kelimelerden ayrı yazılır.
Şuanda - Yanlış
Sık yapılan hatalardan biri de kelimeyi ''şuanda'' şeklinde yazmaktır. Şu ve an iki farklı kelime olduğu için bitişik yazılamaz.
Şu an da - Yanlış
-Da bağlaç değil durum ekidir. Bu nedenle bu şekilde yazmak da hatalıdır.
Örnek Cümleler:
1- Şu anda ne yapıyorsun? (Doğru)
2- Şu an da ne yapıyorsun? (Yanlış)