Şu Anda Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Şuanda Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Şu anda kelimesinin sonunda yer alan -da ismin bulunma halidir. Bu nedenle an kelimesi ile bitişik yazılır. (An da) Yanlış - (Anda) Doğru



TDK'ya Göre Şu Anda Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelime şu şekilde yazılmalıdır: Şu Anda



Şuan da - Yanlış



Kelimedeki ''şu'' işaret sıfatıdır. İşaret sıfatı diğer kelimelerden ayrı yazılır.



Şuanda - Yanlış



Sık yapılan hatalardan biri de kelimeyi ''şuanda'' şeklinde yazmaktır. Şu ve an iki farklı kelime olduğu için bitişik yazılamaz.



Şu an da - Yanlış



-Da bağlaç değil durum ekidir. Bu nedenle bu şekilde yazmak da hatalıdır.



Örnek Cümleler:



1- Şu anda ne yapıyorsun? (Doğru)

2- Şu an da ne yapıyorsun? (Yanlış)