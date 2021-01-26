26.01.2021 - 02:50 |
Su Çiçeği Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Suçiçeği Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Su çiçeği yüksek ateş ve döküntü gibi belirtileri olan bir çocuk hastalığıdır. Aşısı 1775 yılında Edward Jenner tarafından bulunmuştur. Su çiçeği herkesin bildiği bir hastalık olmasına rağmen yazımı sıklıkla karıştırılan kelimelerden biridir. Kelimenin bitişik mi ayrı mı yazıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. TDK'ya göre su çiçeği nasıl yazılır ve cümle içerisindeki kullanımı nasıldır? Merak edenler için örnek cümlelerle derledik.
Türkçede birçok hastalığın adı iki farklı kelimenin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Bu kelimeler birleşik kelime olduğu için bitişik yazılır. Örnekler: Kaba + Kulak (Kabakulak) - Su + Çiçek (Suçiçeği).
TDK'ya Göre Su Çiçeği Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Su Çiçeği - Yanlış
Çocukluk dönemi hastalıklarından biri olan suçiçeği, genellikle ''su çiçeği'' şeklinde yazılır. Dil bilgisi kurallarına göre iki farklı kelimeden oluşan hastalık adları ayrı değil bitişik yazılmalıdır.
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Suçiçeği
Su Çiçeği ile İlgili Örnek Cümleler:
1- Su çiçeği hastalığının en yaygın belirtilerinden biri yüksek ateştir. - Yanlış
2- Ben suçiçeği olduğumda sekiz yaşındaydım. - Doğru