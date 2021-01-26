Su Çiçeği Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Suçiçeği Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Türkçede birçok hastalığın adı iki farklı kelimenin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Bu kelimeler birleşik kelime olduğu için bitişik yazılır. Örnekler: Kaba + Kulak (Kabakulak) - Su + Çiçek (Suçiçeği).



TDK'ya Göre Su Çiçeği Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Su Çiçeği - Yanlış



Çocukluk dönemi hastalıklarından biri olan suçiçeği, genellikle ''su çiçeği'' şeklinde yazılır. Dil bilgisi kurallarına göre iki farklı kelimeden oluşan hastalık adları ayrı değil bitişik yazılmalıdır.



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Suçiçeği



Su Çiçeği ile İlgili Örnek Cümleler:



1- Su çiçeği hastalığının en yaygın belirtilerinden biri yüksek ateştir. - Yanlış

2- Ben suçiçeği olduğumda sekiz yaşındaydım. - Doğru