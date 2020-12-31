Su İsminin Anlamı Nedir? Su Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Türkçe olan su ismi aynı zamanda sözcük olarak günümüzde en yaygın kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle kız çocukları için çok fazla değerlendirilen ve kolay okunması ile de ilgi çeken güzel isimler arasında geliyor.



Su Ne Demek?



Rengi, tadı ve kokusu olmayan, yaşamın temel parçası olarak bilinen madde olarak bilinmektedir. İnsan vücudunun da %70’ten fazlasını kapsayan su hayatın en önemli anlamlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu sebepten dolayı su isim olarak kız çocuklarında çok fazla değerlendirilir. Minik yavrusunun bir su kadar berrak olmasını isteyen ve güzel bir hayatı olmasını arzu eden pek çok ebeveyn, son dönemlerde bu popüler su isminin anlamı hakkında tam bilgi almaya çalışıyor.



Su İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Merak edilen konulardan biri de su isminin Kur'an'da geçip geçmelidir. Su ismi Kur'an'da yer almaz. Gündelik hayatın ve yaşamın en önemli parçalarından biri olarak öne çıkan su ismi, bir kız çocuğu için kullanılabilecek en özel isimlerden biridir. Aynı zamanda hoş bir telaffuz sunması ile beraber, minik yavrunun hayatının bir su kadar berrak olmasını sağlar. Amaca uygun tek başına veya başka isimlerle bir araya getirerek kullanılabilir.