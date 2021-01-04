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    HaberlerEğitim Haberleri Subay Rütbeleri Nelerdir, Kaç Yılda Değişir? Rütbe Atlama Nasıl Olur?
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    04.01.2021 - 12:23 |

    Subay Rütbeleri Nelerdir, Kaç Yılda Değişir? Rütbe Atlama Nasıl Olur?

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hiyerarşik düzen, rütbelerin belirlenmesi ile sağlanır. Ast - Üst ilişkisi rütbelere göre belirlenmektedir. Subay rütbeleri nelerdir, kaç yılda değişir? Rütbe atlama nasıl olur? Subay rütbeleri neye göre değişir? Subay rütbelerinde kurmaylık nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

    Subay Rütbeleri Nelerdir, Kaç Yılda Değişir? Rütbe Atlama Nasıl Olur?

    Subay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubayın ardından gelen görev rütbesidir. Asteğmenden başlar ve orgeneral en yüksek rütbedir. 

    Subay Rütbeleri Nelerdir, Kaç Yılda Değişir?

    Subay rütbeleri ve atanma yılları şu şekildedir; 

     - Asteğmen: Yedek subay olarak 12 ay, askeri öğrenci olarak da 9 - 11 ay görev yaparlar. 

     - Teğmen: 3 yıl

     - Üsteğmen: 6 yıl

     - Yüzbaşı: 6 yıl (İlk 3 yıl yüzbaşı, son 3 yıl kıdemli yüzbaşı

     - Binbaşı: 5 yıl

     - Yarbay: 3 yıl

     - Albay: 6 yıl

     - Tuğgeneral: 6 yıl

     - Tümgeneral: 4 yıl

     - Korgeneral: 4 yıl

     - Orgeneral: 4 yıl ( Bu süre Yüksek Askeri Şura kararı ile uzatılabilir? 

    Rütbe Atlama Nasıl Olur?

    TSK'da subay rütbeleri atlama dönemlerini bekleyerek rütbe atlayabilmektedirler. Albaylar, YAŞ kararları ile general yapılmaktadır. Yine generallerin terfileri de YAŞ kararları neticesinde olmaktadır. 

    Subay Rütbeleri Neye Göre Değişir?

    Subay rütbeleri, subayın rütbe atlama döneminin yanı sıra özellikle üstsubay rütbelerine geçişte yapılmış olan görevler göz önünde bulundurulmaktadır. 

    Subay Rütbelerinde Kurmaylık Nedir?

    Bir subayın general olabilmesi için önce kurmay olması gerekmektedir. Bu nedenle de Üsteğmen ve yüzbaşılık rütbelerinde kurmaylık sınavına girerek başarılı olması gerekmektedir.

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