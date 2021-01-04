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    04.01.2021 - 03:02 |

    Suçlu Zıt Anlamlısı Nedir? Suçlunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Suçlu sıfatı, yasalara ve kurallara uymayan kişiler için kullanılır. Arapça kökenli bir sözcük olan Cürüm'den türeyen mücrim de suç işleyen, kabahatli davranan kişi demektir. Suçlu kelimesi İsim (suç) + Yapım Eki (lu) ile türetilmiştir. Hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilir. Suçlu zıt anlamlısı nedir? Suçlunun zıt anlamı olan kelimeleri örnek cümleler ile derledik.

    Suçlu Zıt Anlamlısı Nedir? Suçlunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Hem Suçlu Hem Güçlü deyimi günlük hayatta sık sık dile getirilen deyimlerden biridir. Bu deyim, kendisi kabahatli olmasına rağmen karşı tarafı suçlayan, dik başlı kişiler için kullanılır.

    Suçlunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    1- Masum:

    Örnek Cümleler:

    1.A.- Masum birine iftira atmalarına izin vermeyeceğim.
    1.B.- Senin gibi masum bir insana bunu nasıl yaparlar?

    2- Günahsız:

    Türkçede suç ve günah kavramları sık sık birbirinin yerine kullanılır. Bu nedenle günahsız kelimesi suçlunun zıt anlamlısıdır.

    Örnek Cümleler:

    1.A- Kim ne derse desin ben onun günahsız olduğunu düşünüyorum.
    1.B- Her zamanki gibi fakirlikten en çok günahsız çocuklar etkileniyor.

    Suçlu kelimesi ile zıt anlamlı olan diğer kelimeler: Temiz ve Lekesiz.

     

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