Suçüstü Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Suç Üstü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Türkçede ''üstü'' ile birlikte kullanılan birçok birleşik kelime vardır. ''Akşamüstü'', ''Yüzüstü'' ve ''Sırtüstü'' bu sözcüklere örnek olarak gösterilebilir.



TDK'ya Göre Suç Üstü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Suçüstü



Suçüstü birleşik bir kelime olduğu için ''Suç üstü'' şeklinde yazılması yanlıştır.



Örnek Cümleler:



1- Polisler, hırsızları bu gece olay yerinde suçüstü yakalamayı başardı. (Doğru Kullanım)

2- Onları bu sefer suç üstü yakalayacağız. (Yanlış Kullanım)



Not: Suçüstü ile Suçu Üstlenmek kelimeleri birbirine karıştırılmamalıdır. Suçüstü birleşik bir kelime iken Suçu Üstlenmek kalıp olarak kullanılan bir fiildir.