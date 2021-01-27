27.01.2021 - 03:02 |
Suçüstü Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Suç Üstü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Suç, bir kişinin ya da topluluğun yasalara ve kurallara aykırı hareket etmesi demektir. Suç üstü ise söz konusu suçu işlerken yakalanmak anlamına gelir. 4. yüzyıldan beri kullanılan suç kelimesi ''üstü'' ile bir arada kullanılmış ve yeni bir kelime türetilmiştir. Suçüstü kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı sıklıkla merak ediliyor. TDK'ya göre suçüstü nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Sizin için örnek cümlelerle birlikte ayrıntılı şekilde derledik.
Türkçede ''üstü'' ile birlikte kullanılan birçok birleşik kelime vardır. ''Akşamüstü'', ''Yüzüstü'' ve ''Sırtüstü'' bu sözcüklere örnek olarak gösterilebilir.
TDK'ya Göre Suç Üstü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Suçüstü
Suçüstü birleşik bir kelime olduğu için ''Suç üstü'' şeklinde yazılması yanlıştır.
Örnek Cümleler:
1- Polisler, hırsızları bu gece olay yerinde suçüstü yakalamayı başardı. (Doğru Kullanım)
2- Onları bu sefer suç üstü yakalayacağız. (Yanlış Kullanım)
Not: Suçüstü ile Suçu Üstlenmek kelimeleri birbirine karıştırılmamalıdır. Suçüstü birleşik bir kelime iken Suçu Üstlenmek kalıp olarak kullanılan bir fiildir.