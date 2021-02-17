Sudenur İsminin Anlamı Nedir? Sudenur Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Sudenur ismi cennete düşen ilk yağmur anlamında kullanılıyor.



Sudenur Ne Demek?



İsimlerin anlamları birçok duruma göre değişiklik gösterebiliyor. İnsanlara verilen isimleri anlamları isme göre değişebiliyor. Bazı isimler anlamlarına göre çok fazla tercih edilebiliyor. Sudenur ismi de en çok tercih edilen isimlerden bir tanesidir. Bu isim kızlar için uygun görülen ve kullanılan bir isimdir.



Anne ve babalar kızları olduklarında Sudenur isminin anlamını araştırıyor. Sudenur isminin anlamı cennete düşen ilk yağmurdur. Özel bir anlamı olan bu isim, çocuklar için son derece uygun bir isimdir. Anlamı güzel olan isimler anne ve baba adaylarının dikkatini çekiyor.



Sudenur İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Sudenur ismi Kuran ayetlerinde yer alan bir isim değildir. Kuran'da yer almaması bu ismin kullanılamayacağı anlamına gelmiyor. Kuran'da ismin geçip geçmemesi sadece bir özellik olarak görülüyor. Sudenur isminin kullanılmasının bir sakıncası bulunmuyor. Aile bireyleri Sudenur ismini kızları için tercih edebilir. Cennete düşen ilk yağmur gibi çok güzel bir anlama sahip olan Sudenur ismi, aileler tarafından çocuklarına verilebiliyor.