Suhuf Ne Demek? Suhuf Hangi Peygamberlere Gönderilmiştir?

İslam inancına göre kendisine kitap indirilmiş olan peygamberlere resul denir. Resuller sırasıyla Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Davud ve Hz. Musa'dır. Kendisine suhuf gönderilen elçiler ise diğer peygamberler ile birlikte nebi olarak adlandırılır.

Suhuf Ne Demek?

Sayfalar anlamına gelen suhuf, dinimizde ilahi mesajlar taşıyan kutsal sayfalar anlamına gelir. Ayet ve sureler ile benzer özellikler taşıyan suhuf, tıpkı vahiyler gibi Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla gönderilmiştir.

Suhuf Hangi Peygamberlere Gönderilmiştir?

Toplam dört peygambere suhuf gönderilmiştir.

Birçok sahih hadise göre kendisine ilk suhuf gönderilen peygamber Hz. Adem'dir. Aynı zamanda ilk insan olan Hz. Adem, eşi Hz. Havva ile birlikte cennetten çıkartılıp dünyaya gönderilmiştir. O günden sonra peygamberlikle görevlendirilen Hz. Adem, yeryüzündeki insanlara Allah'ın birliğini ve tekliğini anlatmıştır.

Kendisine suhuf gönderilen ikinci peygamber Hz. Şit'tir. Hz. Adem ile Havva'nın çocuğu olan Hz. Şit'in adı Kuran'da geçmez. Kendisine 50 sayfa suhuf indirilmiştir.

Hz. İbrahim, Ulu'l Azm peygamberleri arasında yer alır. Kabe'yi inşa eden Hz. İbrahim'e 10 sayfalık vahiy gönderilmiştir. Kendisine suhuf gönderilen son peygamber ise Hz. İdris'tir.

Günümüzde herhangi bir suhuf örneği bulunmamaktadır. Bununla birlikte birçok hadis kaynağında suhuf hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Allah'ın sayfalar halinde gönderdiği vahiyler, peygamberlere yol gösterici olmuştur. Her biri, Allah katından inen diğer vahiyler gibi, insanları doğru yola ileten birer mesajdır.