Sunay İsminin Anlamı Nedir? Sunay Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Türkçe olan ve unisex isim olarak yaygın kullanılan Sunay ismi, özellikle son dönemlerde oldukça ilgi çekmiş durumda. Güzel ve hoş bir okunuş sunmasının yanı sıra aynı güzelliğe sahip bir anlam ifade ediyor. Böylece kız veya erkek çocuklar için kullanılabilecek önemli ve güzel isimler içerisinde geliyor.



Sunay Ne Demek?



Sun ay ay kelimelerinin bir araya gelmesi ile kendine özgü bir anlam yaratan Sunay adı, günümüzde birçok anne babanın ilgisini çekiyor. Etkili bir okunuş ve aynı etkiye sahip güzel bir anlam sağlamaktadır.



- Ay gibi parlak olan

- Parıltı veren



Böylesi aydınlık ve hoş bir anlam ifade ettiği için anne ve babalar kız ve erkek çocuklar için bu ismi değerlendiriyor.



Sunay İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Merak edilen konulardan biri olarak Suna isminin Kur'an'da geçip geçmediği geliyor. Birçok anneni babanı merak ettiği bu konu hakkında Sunay adının Kur'an'da geçmediği mi söylemek mümkün. Hem güzel bir anlam taşıması hem de hoş bir telaffuz sunması nedeniyle son dönemlerin popüler isimlerinden biridir. Bu güzel adı tek başına kullanabilir veya başka isimler üzerinden de bir araya getirebilirsiniz.