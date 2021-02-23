Sünnetullah Ne Demek? Din Kültüründe Sünnetullah Kavramı İle İlgili Örnekler Nelerdir?

Sözlük anlamı bir şeyi açıklığı kavuşturmak maksadı ile bir yöntem ile anlatılmak manasına gelen Arapça senn kökünden yine Arapça olan sünnet kelimesi türemiştir. Sünnet kelimesinin Allah kelimesi ile birleşmesi sonucu oluşan Sünnetullah kelimesi ise Allah tarafından konulan kanun ve nizamlar anlamına gelir. Bu kelime ile Allah'ın sürekli olarak yaratma ve yönetme durumunda olduğu vurgulanmak istenmiştir.

Sünnetullah Ne Demek?

Allah (c.c) tarafından kainata ve bu kainata dair her türlü varlığa koyulan kanunlara Kuran da verilen isme Sünnetullah denir. Yani Sünnetullah yaradan tarafından konulan ve asla değişmeyecek kurallar bütünüdür.

Din Kültüründe Sünnetullah Kavramı ile İlgili Örnekler Nelerdir?

Kuran da birçok yerde geçen sünnet kelimesinden türeyen Sünnetullah isminin anlamına dair birçok örnek verilebilir. Bu kuralları bazen insan aklı idrak edemeyebilir. Bu durum yüce yaratıcının bütün üstün sıfatlara sahip olmasından kaynaklıdır. Bu kurallar sadece insanlar için geçerli değildir. Diğer canlı ve cansız varlıklar da bir kural, düzen ve intizam halindedir. Üstelik bu yaratma işlemi sürekli devam etmektedir. Allah'ın El-Melik sıfatı her şeyin sahibi ve meliki olmasından kaynaklı olarak bu kurallar Allah tarafından konulmaktadır. Pek bu kurallara neler örnek gösterilebilir?

- İnsanın ve diğer bütün mahlukatın yaratılması,

- Yağmurun, karın yağması ve gerçekleşen doğa olayları,

- Sıcak ve soğuğun oluşması,

- Ateşin yakma görevi,

- Suyun ateşi söndürme işlevi gibi bir çok evren olayları örnek olarak gösterilir. İşte tüm bu Allah'ın kuralları Sünnetullah başlığı altında toplanır.