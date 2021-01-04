Süreyya İsminin Anlamı Nedir? Süreyya Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Süreyya ismi hem erkek hem de kız ismi olarak istatistiklerde ilk sıralarda yer almış durumdadır. Süreyya ismine sahip olan erkek ve bayanların genel olarak düşünce bakımından ve fiziksel olarak aktif halde olmayı, olayların içinde bulunmayı seven insanlardır.



Süreyya Ne Demek?



Süreyya isminin taşımakta olduğu tek bir anlam bulunuyor. Arapça kökenli bir isim olan Süreyya isminin taşımız olduğu bu anlam ise Ülker yıldızı demektir. Süreyya isminin hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılmasındaki ilk nedenlerin başında bu ismin taşıdığı anlam gelmektedir.



Süreyya İsmi Kuran’da Geçiyor mu?



Çoğu ebeveynlerin bebeklerine bir ömür boyu taşıyacakları ismi koymayı tercih etmelerinde en etkili olan faktörlerden biride ismin Kuran’da geçip geçmemesi olmaktadır. Pek çok ebeveyn çocuklarına isim koymadan önce o ismin Kuran’da geçip geçmediğini araştırmaktadır. Süreyya isminin Kuran’da geçip geçmediği de bu anlamda en çok merak edilip araştırılan isimlerden biri olmaktadır.



Süreyya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Ancak Süreyya isminin Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor olması bu ismi bebeğinize koymanızın doğru olmadığı anlamına gelmemektedir. Süreyya, Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen ancak taşıdığı anlam bakımından güzel olan bir isimdir.