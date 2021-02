Surname Nedir? İngilizce Olan Surname Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Surname aslında bir kalıptır. Yani kelime içinde olan name başlı başına aynı bir kelimedir. Yanına yani başına gelen sur eki farklı bir anlam katar. Bu da ortaya bambaşka bir anlamı olan kelimeyi çıkarır.



Surname Nedir?



Surname kelimesi bir kişinin kendini tanıtırken kullandığı kelimedir. Bu kelimeler başlı başına çok fazla sayıda olabilmektedir. Fakat tabi ki de surname bunların en başında gelmektedir.



Surname Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Surname kelimesinin Türkçe karşılığı soy addır. Bir kişinin soyadı o kişinin surname'idir. Yani bir kişi kendini tanıtırken soyadını söylemek istiyor ise surname kelimesini kullanır. Surname kelimesi de yazılışı bakımından bitişiktir. İçerisindeki name kelimesine rağmen name kelimesi ayrı sur kelimesi ayrı bir şekilde yazılmaz.