Suv Ne Demek? Araçlarda Suv Model Ne Demektir?

Suv model otomobilin en önemli özelliği hem asfalt yolda hem de asfalt dışındaki yollarda kullanılabilir olmasıdır. Tüketicilerin Suv model araç tercihinde bu önemli bir etkendir.



Suv Ne Demek?



Günlük dile de yerleşmiş bulunan suv ne demek sorusuna önce bu kısaltmanın açılımı ile başlayalım. " SUV" kelimesi İngilizce olan " Sporty Utilitiy Vehicle" kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Yani sportif kullanımlı araç anlamına gelmektedir. Suv otomobillerin normal binek araçlarından bazı farklı yönleri vardır. Bu araçlar hem station wagon araçların özelliklerine sahiptirler hem de bir nevi minivan kabul edilebilirler.



Araçlarda Suv Model Ne Demektir?



Suv araçlar yukarıda da açıklandığı üzere sportif kullanımlı araç olarak düşünülmüştür. Fakat zamanla bu amacından uzaklaşıldığı ve kendi içinde çeşitlendiği gözlenmektedir. Suv araç denilince geniş hacimli, engebeli arazide olduğu kadar asfalt yolda da keyifli sürüş konforu sağlayan otomobiller akla gelir.



Yerden yüksek olan Suv araçlar genellikle de dört çeker özelliğine sahiptirler.

Suv otomobiller de kendi içinde mini ve kompakt olmak üzere değişik şekillerde ayrılmaktadır. Ailelerin tercihi olan geniş ve uzun Suv modellerin 7 kişilik koltuk kapasitesi bulunur.