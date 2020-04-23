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    23.04.2020 - 16:54 |

    Swap Ne Demek? Swap İşlemi Yapmak Ne Anlama Gelir?

    Son zamanlarda gündelik yaşamda swap kelimesi çok sık kullanmaya başlandı. Birçok vatandaş bu kelimenin ne anlama geldiğini öğrenmek için internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Peki, swap ne demek? Swap işlemi yapmak ne anlama gelir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

    Swap Ne Demek? Swap İşlemi Yapmak Ne Anlama Gelir?

    Swap kelimesi genel olarak para akışı için değerlendirilen bir sözcüktür. O yüzden birçok kişi tarafından araştırılan ve merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Aynı zamanda swap işlemi nasıl yapılacağına dair bilgi de öğrenilmeye çalışılmaktadır. Para ile ilgili ve para akışı konusunda kullanılan genel bir terim olduğunu dile getirmek mümkün.

    Swap Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    Swap kelimesi kısaca finans dünyasında kullanılan, her iki tarafın finansal unsurlarını takas ettiği bir sözleşme olarak dile getirmek mümkün. Böylece yapılan sözleşme kapsamında swap doğmuş olur. Diğer bir anlamı ile finans dünyası için takas etmek ya da değiştirmek olarak da kullanılabilmektedir.

    Swap işlemi yapmak ise, ‘Değişik faiz türlerine sahip olan borçların uygun birbirleriyle değişimi’ şeklinde tanımlanabilmektedir. Genel olarak faiz oranları, hisse senedi endeksleri ve döviz kurlarına bağlı olarak swap işlem görmektedir.

     

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