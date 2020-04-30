Taahhüt Ne Demek? Tdk'ya Göre Taahhüt Etmek Ve Taahhütlü Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu taahhüt kelimesi için, ‘Bir şeyi yapmaya üstüne alma, üstlenme’ anlamı üzerinden ele almaktadır. Bu durum daha çok yapılan bir sözleşme kapsamında gündelik yaşamda kullanılır.



Taahhüt Nedir?



TDK açısından ele alındığında taahhüt kelimesi bir durumu üstlenme ya da bir şeyi yaparak üstüne alma gibi anlamlara gelmektedir. Bu anlamı doğrultusunda taahhüt kelimesi değişik yerlerde kullanabilirsiniz.



‘’Taahhüt işini ortağıma havale ettim’’ A. Gündüz



Bu gibi cümleler içerisinde ya da tek başına kullanılabilmektedir.



TDK'ya Göre Taahhüt Etmek ve Taahhütlü Anlamı Nedir?



Taahhüt kelimesi özellikle taahhüt etmek kelime grubu üzerinden yaygın kullanılır. Bu doğrultuda TDK açısından ele alındığı zaman taahhüt etmek, ‘Bir şey yapmayı üstüne almak ya da üstlenmek’ anlamına geliyor.



Aynı zamanda taahhütlü anlamı da yine TDK’ya göre, ‘Taahhüt edilmiş, üstlenilmiş olan’ biçiminde ifade ediliyor. Aynı zamanda alındılı kelimesi üzerinden de aynı anlama geldiğini dile getirmek mümkün.



Özellikle taahhüt kelimesi herhangi bir ürün veya eşya alındığı zaman sözleşme kapsamında verilen bir söz olarak da anlatılabilir. Yani bir ürün ya da hizmet alındığı zaman bunun ödeme yapılacağına dair üstlenilmiş durumu şeklinde ifade etmek de mümkün.