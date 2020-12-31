Tahir İsminin Anlamı Nedir? Tahir Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Tahir isminin birçok anlamı vardır. Birçok özellikte değişik anlamı vardır.



Tahir İsmi Ne Demek?



Tahir ismi kökeni Arapçadan gelen bir isimdir. Tahir ismi anne babalar tarafından erkek çocuklarına verilen bir isimdir. Tahir ismi birden fazla anlama sahip olduğu için çocuklarımıza isim verirken tercih edebileceğimiz bir isimdir. Tahir ismi temiz, pak anlamına gelip, günahlardan uzak olduğu için Peygamber Efendimize de bu isim verilmiştir.



Etkileyici ve güzel anlamları olan Tahir ismi ebeveynler tarafından rahat bir şekilde erkek çocuklarına isim olarak verilir. Birden fazla anlamı olan Tahir isminin istediğimiz anlamını seçerek kullanabiliriz. Günümüzde erkek çocukları için dikkat çeken isimlerden birisidir. Aynı zaman da bu ismin ebeveynler tarafından çocuklarına verilirken inanılan başka bir husus ise çocuğun bu ismin anlamı ile müsamaha olacağı ve günahtan uzak duracağıdır.



Tahir İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



İsim verilirken dikkat edilen bir husus da ismin Kuran'ı Kerim'de yer alıp almadığıdır. Tahir ismi Kuran'ı Kerim'de yer almayan bir isimdir. Ancak anlamının güzelliğinden ötürü tercih edilir.