Talas Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

Talas Savaşı özellikle Türk Tarihi, İslam Tarihi ve Dünya Tarihi açısından önemli savaşlardan bir tanesidir. Birçok savaş insanlık için önemli olsa da Talas Savaşı Türk ve Dünya tarihini etkileyen önemli sonuçlar doğurmuştur.

Talas Savaşı Özeti

744 yılında kurulan 2. Göktürk Devleti'ne son veren Uygurlar yıkılmış olan Göktürk devletinin yerini tutma konusunda başarılı olamamıştır. Göktürkler güçlü bir devlet olarak Çin Devleti’ni durdurma konusunda daha başarılıyken Uygurlar savaştan uzak duran bir toplum olarak bu konuda başarılı olamamıştır. Savaş sonucunda Çinliler batıya doğru ilerlemeye başlamıştır. Bu sırada kuzeye doğru ilerlemekte olan Müslüman Araplar ve Çinliler arasında 751 yılında savaş olmuştur.

Karluk Türkleri Talas Savaşı'nda Müslüman Araplara destek olarak Çinlilerin yenilgiye uğraması sağlamıştır. Çinliler yenilgi aldıkları bu savaşta Batı Türkistan'a sahip olamayacaklarını anlamışlardır. Talas Savaşı'nın en önemli sonucu ise Müslümanlığın Türkler arasında hızla yayılması olmuştur. Bu sebeple özellikle Türk İslam Tarihi konusunda oldukça önemli bir savaş olarak tarihe geçmiştir.

Talas Savaşı Tarihi

Talas Savaşı 751 yılında Çinliler ve Müslüman Araplar arasında gerçekleştirilen savaştır. Talas Savaşı Araplar onların yardım ettiği Türkler ve Çinliler arasında meydana gelmiştir.

Talas Savaşı Sonuçları

Talas Savaşı özellikle Türklerin İslamiyet’e kitleler halinde geçişini hızlandıran bir savaş olarak dünya tarihinde yerini almıştır. Bu sebeple Türk İslam Tarihi doğmasını sağlayan Talas Savaşı Dünya tarihinde de oldukça etkili sonuçlara sahiptir.

Talas Savaşı'nın Önemi

751 yılında Arap ve Çin Devletleri’nin mücadelesi ile Türklerin Araplara yardım etmesi sonucu Çinliler Araplara yenilmiş Böylece Batıya Doğru Çin ilerleyişi durmuştur. Türklerin desteklediği Araplar Savaşı kazanmış. Bu durum Türklerin İslamiyet’i tanımasını sağlamıştır. Ayrıca 4 halife döneminde başlayan fetih hareketleri, Arapların Uzak Doğu'ya doğru Fetih faaliyetleri de görülmektedir.

Talas Savaşı'nın Nedenleri

Talas Savaşı'nın çıkmasının en önemli sebebi birçok savaşın sebebi olduğu gibi ekonomik sebeptir. Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan İpek Yolu'na hakim olma düşüncesi ile Talas Savaşı Çin ve Araplar arasında gerçekleşmiştir. Talas Savaşı’nın diğer bir sebebi ise Çinlilerin ve Müslümanların Orta Asya'da Hakimiyet kurmayı amaçlamaları olmuştur. hem Araplar hem Çinliler Orta Asya'daki Türk devletleri üzerine seferler gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak aynı amaç için karşı karşıya gelen Çinliler ve Müslüman Araplar Talas savaşının çıkmasına sebep olmuştur.

Talas Savaşı'nın Nedenleri Ve Sonuçları

Talas Savaşı çok önemli kültürel sonuçları olan savaşlardan biridir. Bu sonuçların arasında;

- Talas Savaşı’nın sona ermesi ile birlikte İslam Dini Türkler arasında hızla yayılmaya başlamıştır.

- Talas Savaşı ile birlikte Türk İslam Tarihi başlamıştır. Bu sebeple Türk İslam Tarihi konusunda oldukça önemli bir savaştır.

- Talas Savaşı'nın çıkması ile doğal olarak Türk ve Arap Müslümanlar arasında ilişkiler artmıştır.

- Türkler özellikle Emeviler’den sonra kurulan Abbasi Devleti'nin askeri ve idari kadrolarında görev almaya başlamıştır.

- Çinliler Batı Türkistan'a hakim olma düşüncelerinden vazgeçmiştir.

- Talas Savaşı’ndan sonra Türk boyları Çin baskısından kurtulmuştur.

- Talas Savaşı sonrasında Çin toprakları dışında Semerkant'ta kağıt üretimi başlamıştır.

- Kağıt üretiminin Avrupa’ya kadar taşınması bilimin gelişmesi de sağlamıştır.

- Talas Savaşı sonrası oluşan yeni siyasi durum Karahanlı Devleti’nin temellerinin atılmasını sağlamıştır.