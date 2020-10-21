Tam Olimpik Havuz Kaç Metredir? Yarım Ve Tam Olimpik Havuz Ölçüleri

Pek çok insan gerçek bir olimpik havuzun kaç metre olduğunu, ölçülerini ne olduğunu ve detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Bu durum hem profesyonel yüzücüler hem de düzenli olarak yüzmeyi sevenler için önemlidir.

Yarım ve Tam Olimpik Havuz Ölçüleri

Hem tam olimpik havuzun hem de yarım olimpik havuzun ölçüleri bellidir. Yani bu ölçüler standarttır ve uluslararası çapta kabul görmüştür. Ölçüler genel olarak olumlu ve derinlik şeklinde ele alınır. Bu durum uluslararası yüzme federasyonu FENA bünyesinde ön plana çıkmakta ve yarışmalarda hem de çalışma konusunda kabul edilmektedir.

Tam Olimpik Havuzun ölçülerine bakmak gerekirse 25 metre en, 50 metre boy ve minimum 2 metre derinliği bulunmaktadır. Elbette derinlik yapılacak olan yarışmaya ve bölgeye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak metre cinsinden boy ve en bu şekilde ön plana çıkıyor. Şeritler ise iki buçuk metre genişliğinde ve 10 kulvar üzerinden değerlendirilmektedir. Suyun sıcaklığı ise 25 santigrat derece ile 27 santigrat derece arasında değişkenlik gösterir.

Yarım olimpik havuzun ölçüleri ise 12,5 metre en, 25 metre boy ve yine minimum 2 metre derinlik bulunmaktadır. Özellikle profesyonel yarışmalar için minimum derinlik 2 metre iken 1,5 ile 2,5 arasında değişkenlik gösterebilmektedir. 2,5 metre şerit genişliği ile beraber 5 kulvardan oluşur. Aynı şekilde suyun sıcaklığı 25 santigrat derece ile 27 santigrat derece arasında farklılık yaratır. Bu durum uluslararası yüzme federasyonu için her yerdeki havuzlar adına ortak bir ölçü şeklinde öne çıkıyor.