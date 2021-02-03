Tam Sayı Ne Demek? Tam Sayı Değeri, Bölen Sayısı Ve En Küçük Tam Sayı Nedir?

Tam sayılar matematik içerisindeki bütün farklı konular ve formülleri üzerinden işlem yapabilmek için büyük öneme sahiptir. Mutlaka tam sayılar hakkında tüm farklı bilgiler eksiksiz bir şekilde öğrenilmelidir. Böylece dört işlem ile beraber formüler bazda işlem yapılırken herhangi bir hata gerçekleşmez.



Tam Sayı Ne Demek?



Öğrenciler başta olmak üzere aynı zamanda birçok kişi tam sayı nedir merak ediyor ve internet üzerinden araştırmalar gerçekleştiriyor. Çünkü bu terim sadece okulda değil aynı zamanda günlük yaşamda da kullanılan önemli matematik kuralları arasında yer alır. Herhangi bir amaç altında işlem yapılmak istendiğinde matematik içerisinde tam sayılar ele alınarak farklı konulara altında işlem gerçekleşir.



Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar giden tüm sayılar tam sayı olarak bilinmektedir. Bunu kime ile bir örnek vermek gerekirse, (-5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5) biçiminde ele almak ve ifade etmek mümkün. Yani virgüllü olmayan ya da kesirli olmayan tüm sayılar tam sayı olarak bilinmektedir. Ayrıca tam sayılar doğal sayılardan farklı olarak 0 rakamını da ele alır.



Tam Sayı Değeri, Bölen Sayısı ve En Küçük Tam Sayı Nedir?



Tam sayı değeri aynı şekilde tam sayı ile aynı anlama gelmektedir. Eksi sonsuz ile artı sonsuz arasındaki tüm sayılar tam sayı değeri şeklinde ifade edilir. Bu değer sayı doğrusu üzerinde sıfırın solunda kalanlar için eksi şeklinde ifade edilir. Aynı zamanda sayı doğrusu üzerinde sıfırın sağında kalan değerler ise artı olarak ifade edilmektedir.



Bölen sayısı ise herhangi bir tam sayının asal çarpanlarını ayrılmak suretiyle ortaya çıkan rakamdır. Yani tam bölenler şeklinde ifade edilebilir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; 12 rakamını ele aldığımızda, bunun asal çarpanlarını ayırdığımız vakit, ‘1, 2, 3, 4, 12,’ rakamları ortaya çıkar. O yüzden 12 sayısını toplamda 5 tane bölen sayısı olduğunu söylemek mümkün.



En küçük tam sayı değeri ise pozitif ve negatif duruma bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin pozitif en küçük tam sayı değeri sıfırı en yakın olan rakamdır. Yani 1 sayısıdır. Negatif en küçük tam sayı ise sayı doğrusunda 0 rakamının sağında kalan eksi işareti sonsuz sayıdır.