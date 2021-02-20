Tamer İsminin Anlamı Nedir? Tamer Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Taner hem Türkçe hem de Arapça kökene sahip isimler içerisinde yer alır. Özellikle beğeni gören ve etkili anlamı ile beraber karakteristik bir özellik sunuyor. Aynı zamanda etkileyici okunuşu ile beraber güzel bir telaffuz sağladığını söylemek mümkün.

Taner Ne Demek?

Taner ismi özellikle karakterli ve etkili anlamı ile beraber sevilen bir isimdir.

- Nitelikli

- Saygın kişi

Böylesi güçlü ve güzel anlamları ile beraber bir çocuk için verilebilecek en özel isimler içerisinde yer alıyor. Özellikle Türkiye'de en çok kullanılan ve son zamanlarda da daha popüler hale gelmiş isimlerden biridir. Aynı zamanda kökeni Türkçe ve Arapçaya dayanması nedeniyle de ortak sevilen isimler arasında geliyor.

Taner İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Taner isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen konulardan biridir. Bu güzel isim Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Çok uzun yıllardan bu yana Türkçede ve Arapçada kullanılan bir isim olmasının yanı sıra, özellikle etkileyici anlamı ile öne çıkıyor. Erkek çocuğunuz için ona güzel bir anlamı bulunan isim koymak isterseniz, Taner adını değerlendirebilirsiniz.