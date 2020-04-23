Tanzim Ne Demek? Tdk'ya Göre Tanzim Etmek, Tanzim Olunmak Anlamı Nedir?

Tanzim Arapça kökenli bir kelimedir. Zaman içerisinde Türkçeye yerleşmiş olarak günümüzde yazılı kaynaklar üzerinde sıkça kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor.



Tanzim Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



Tanzim kelimesi farklı kelimeler üzerinden değişik anlamlara sahip bir sözcüktür.



- Sıraya koyma, sıralama,

- Düzenleme, düzen verme,

- Yoluna koyma,



Bu gibi anlamlara üzerinden tanzim kelimesini birçok değişik sektör için ya da gündelik yaşamın içerisinde kullanmak mümkün. Bu kelimenin kökeni üzerinden ele alınacak Tanzim etmek ise ‘herhangi bir durumu, işleri y ada nesneleri düzene sokma ya da düzenleme’ gibi anlamlar üzerinden ele alınabilmektedir.



Tanzim olunmak ise ‘sıralanmak’ ya da ‘düzenlenmek, düzeltilmek ve düzen verilmek’ şeklinde tabir edilmektedir. Yapılacak olan işlerin belli bir düzene sokulması ya da sıralanması anlamı üzerinden de ele alınabilmektedir.