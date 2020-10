Tasarımla farkındalık kazanın

Tasarım yeteneği ve yaratıcılığın erken yaşlarda keşfi, bireyin hayat başarısında önemli yer tutuyor. Çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmada en büyük görev ise ailelere düşüyor. Doğru eğitimle hem çocuğun ilgi alanlarını keşfetmek hem de tasarım yeteneğini geliştirmek mümkün. Çocuklarda erken yaşlarda tasarım farkındalığı kazandırmak amacıyla faaliyet gösteren Türkiye Tasarım Vakfı, gerçekleştirdiği atölyeler ve eğitimlerle çocukların hayal güçlerini, yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunuyor. Yaratıcı eğitimde 30 yıllık birikime sahip Finlandiya kökenli eğitim kurumu Arkki ile iş birliği yapan vakıf, bu alanda dünyaya örnek olan bir eğitim yaklaşımını Türkiye’ye taşımayı hedefliyor. Türkiye Tasarım Vakfı Başkanı Mehmet Kalyoncu, tasarım eğitimleri ve yaptıkları işbirliğiyle ilgili sorularımızı yanıtladı:

‘Fikirler değerli’

- Tasarım ve yaratıcılık neden önemli? İçinde bulunduğumuz yüzyılla değerlendirdiğinizde gelecek vadediyor mu?

Günümüz dünyasında, yeni çözümler ve yaklaşımlar geliştirerek uyum sağlayabilmek büyük önem kazanıyor. Tasarım ve yaratıcılık bu noktada bütün iş alanlarında yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlayan bir disiplin ve zihin yapısı oluşturmayı sağlıyor. 21. yüzyılda temel yetenekler yerine tasarım düşüncesi gibi yetkinliklerin daha önemli hale geleceğini düşünüyoruz.

- Çocuklarda tasarım yeteneği nasıl keşfedilir?

Her çocuğun kendisine has bir bakışla dünyayı anlama süreci var. Bazılarının ise bu süreçte farkındalıkları daha yüksek olur. Her çocuk, çevresini anlamaya çalışır. İşte bu gibi gözlem yeteneği, farkındalığı ve etrafını anlama, motivasyonu yüksek çocukların enerjisi, ilgisi çok kıymetli. Çocuk, özellikle de bazı konularda hassasiyet gösterip peşine düşüyorsa bu süreç çok değerli. Üretmeye dair isteği ve çabası varsa, bu gibi davranışlar tasarım alanında olsun olmasın o çocuğun ileride yeni fikirler, tasarımlar geliştirebileceğinin en önemli göstergesi. Ailelerin çocuklarının ilgilerini takip etmesi ve o ilgilerinin ilerleyen basamaklarını onlara hazırlaması çok önemli.

- Tasarım eğitimi neden küçük yaşlardan itibaren verilmeli?

Her çocuk dünyayı yeniden keşfeder ve sorgulayarak kendi dünyasını tanımlamaya başlar. Bu tanımlama ve tanışma süreci yeni bakışları anlamamız ve keşfetmemiz için müthiş fırsatlar barındırıyor. Eğer bizler potansiyellere doğru eğitim yaklaşımlarıyla fırsat tanıdığımız sürece, tasarım yeteneği diye bahsettiğimiz sorgulayan, yeniyi ve daha iyiyi üretme motivasyonuna sahip bireylerin yetişmesine katkı sağlayabiliriz.

Hayal gücü gelişiyor

- Vakıf olarak gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

Kuruluşumuzdan bu yana, erken yaşta tasarım farkındalığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Çocuklara odaklanan tasarım çalışmaları yaparak onların hayal güçlerini, yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz. Atölyeler, eğitimler ve tasarım yarışmaları düzenliyor; tüm bu çalışmalar için çocuklarla, eğitmenlerle ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz. Mahalle tasarımı, kâğıt bebek tasarımı, Pablo Picasso tarzı portre çizimine kadar tasarımın farklı alanlarına yayılarak; çocukların tasarım odaklı becerilerini destekliyoruz. Ayrıca, İstanbul Erkek ve Kabataş Erkek liseleri başta olmak üzere liselerde tasarım topluluklarının kurulmasına destek olduk.

- Tasarım atölyeleri ve konferanslarınıza ilgi nasıl?

Salgın öncesi her hafta düzenli etkinliklerimiz oluyordu. Haftanın 4 günü eğitimler, seminerler, atölyeler düzenliyorduk. Çalışmalarımıza destek olan gönüllülerimiz oldu. Bu süreçte birçok genç yetenekle tanışıyoruz. Üretken Tasarım konu başlığıyla endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerine 2 günlük bir eğitim kampı yaptık. Atölyelerde de çocukların inanılmaz fikirler geliştirmesi ve hiçbir ön yargı olmadan meseleleri ele alışları bizi çok etkilemişti.

‘Potansiyeli yüksek çok çocuk var’

- Arkki ile yaptığınız işbirliğiyle hedefiniz nedir?

Arkki, yaratıcı eğitim alanında 30 yıllık birikime sahip bir kurum. Müfredatıyla birlikte uluslararası birçok ödül almış aynı zamanda Finlandiya Eğitim Bakanlığı’nın da desteklediği bir projeye dönüşmüştür. Bu işbirliğiyle hedefimiz, yaratıcı eğitim alanında geliştirilmiş ve dünyaya örnek olmuş bir eğitim yaklaşımını Türkiye’mize taşımak, bilgi ve tecrübe transferini sağlayarak ülkemize pozitif katkı sağlamak. Ülkemizde müthiş potansiyelli çok çocuğumuz var ve tasarımın çarpan gücüyle birlikte yetişmelerine katkı sağladığımızda etkisi çok daha yüksek bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Tasarım farkındalığının toplumun her kesiminde artırılması hedefiyle çıktığımız bu yolculukta çocuklarımızın önemi çok büyük.