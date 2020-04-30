Tasfiye Ne Demek? Tdk'ya Göre Tasfiyeci, Tasfiyecilik Ve Tasfiye Etmek Anlamı Nedir?

TDK tasfiye kelimesini, ‘Arıtma, ayıklama ve temizleme’ olarak açıklamaktadır. Aynı zamanda batmış olan bir şirketin ortakları için, ortada kalan mal ve paranın paylaşılması üzerinden de ele alınmaktadır.



Tasfiye Nedir?



Tasfiye kelimesi gündelik yaşamda farklı anlamları üzerinde pek çok değişik şekilde kullanılmaktadır.



- Ayıklama, arıtma ve temizleme,

- Bir ticari kuruluşun kapatması gibi sebeplerden dolayı, ortada kalan mal ve paranın eşit şekilde ortaklar tarafından paylaşılması,

- Farklı nedenlerden dolayı birçok kişinin işine son vermek,



Bu anlamları üzerinden ele alınarak tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir,



TDK'ya Göre Tasfiyeci, Tasfiyecilik ve Tasfiye Etmek Anlamı Nedir?



Tasfiye kelimesi ile beraber aynı zamanda birçok türemiş sözcük üzerinden bu kelimeyi değerlendirmek mümkün.



Öncelik olarak tasfiyeci kelimesi TDK üzerinden ele alındığı zaman, ‘Herhangi bir toplumsal olgu içerisinden yabancı kelimelerin ayıklanmasını isteyen kişi’ olarak ifade edilmektedir.



Tasfiyecilik ise, ‘tasfiye olma durumu ve tutumu’ anlamı üzerinden ifade edilmektedir. Bununla beraber tasfiye etmek ise, ‘bir ticaret kuruluşunu kapatmak’ şeklinde gündelik yaşam içerisinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda bir durumun arıtmak ya da temizlemek şeklinde de ifade edilmektedir. Tüm bu anlamları üzerinden tasfiye ile beraber türemiş kelimeleri amaca uygun şekilde kullanabilirsiniz.