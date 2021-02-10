Taurin Nedir, Ne İşe Yarar? Taurin Nerelerde Kullanılır, Faydaları Ve Zararları Nelerdir?

Koşullu ve temel amino asitlerden biri olan taurin piyasadaki tüm enerji içeceklerinde bulunur. Bununla birlikte günlük tüketim oranına dikkat edilmelidir. Fazla taurin, başta kalp hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olabilir.

Taurin Nedir, Ne İşe Yarar?

Taurin, enerji içecekleri dışında bebek mamalarında da kullanılan bir amino asittir. Kalsiyum ve magnezyum gibi insan sağlığı için faydalı olan minerallerin hücrelere taşınmasını sağlar. Egzersizlerden önce ve sonra kullanılan taurin vücuda zindelik verir. Eklem ağrılarını dindiren bu amino asit kas yorgunluklarına da iyi gelir.

Taurin Nerelerde Kullanılır, Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Spor yapan kişilerin sıklıkla kullandığı taurin, kas ve kemik gelişimini destekler. Bedenin su ve tuz dengesini sağladığı için böbrek sağlığına da iyi gelir. Spor yaparken aşırı bir şekilde terlemeyi önler. Vücudun su kaybetmesini engellediği için dolaylı olarak cilde de faydalıdır.

Her mineral ve amino asitte olduğu gibi fazla taurin kullanmak da çeşitli sağlık sorunlarına yol açar. Fazla taurin, uykusuzluğa ve buna bağlı olarak kronik halsizliğe yol açar. Kendisine anksiyete bozukluğu ve panik atak teşhisi konmuş kişilerin bu amino asidi kullanmaması gerekiyor. Uzmanlara göre bebeklerin ve hamilelerin de taurin alması sakıncalıdır. Bazı kişilerde ise şu yan etkiler görülebilir: Çarpıntı, mide bulantısı ve görme bozuklukları.