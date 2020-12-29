Tavan Zıt Anlamlısı Nedir? Tavanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Türkçe dili; çok geniş sözcüklere sahip olan bir dildir. Bununla beraber çok sık kullanılan kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerin içerisinde de tavan kelimesi yer almaktadır. Tavan kelimesi, genel olarak duvarların belirtildiği cümlelerin içerisinde yer alır. Tavan kelimesinin zıt anlamlı hakkında bilgilenmek isteyen kişiler, belli bir inceleme yaparlar. Bu yüzden tavan kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi ve örnek vermek doğru olacaktır.

Tavanın Zıt Anlamlısı

Tavan kelimesinin sık kullanıldığı gibi, karşıt anlamlısı da çok sık kullanılmaktadır. Tavan kelimesinin zıt anlamlısı; taban ve zemin şeklinde belirtilmiştir. Tavan ile taban kelimeleri birbirinin zıt anlamlısıdır. Buna örnek olarak;

- Taban ile tavanın uyumlu olmasını istiyorum.