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    HaberlerEğitim Haberleri Tavan Zıt Anlamlısı Nedir? Tavanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
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    29.12.2020 - 23:30 |

    Tavan Zıt Anlamlısı Nedir? Tavanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    anlam ve zıt anlam konusu, Türkçe dersinde yer alan en önemli konulardan birisidir. Bunun yanı sıra ilköğretim düzeyindeki her öğrencinin bu konu hakkında bilgilenmesi, ilerleyen dönemler açısından oldukça gereklidir. Günlük yaşamda da kullanılan zıt anlamlı kelimeler hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır. Zıt anlamlısı merak edilen kelimeler içerisinde tavan kelimesi de bulunmaktadır. Peki tavan zıt anlamlısı nedir? İşte, tüm detaylar.

    Tavan Zıt Anlamlısı Nedir? Tavanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Türkçe dili; çok geniş sözcüklere sahip olan bir dildir. Bununla beraber çok sık kullanılan kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerin içerisinde de tavan kelimesi yer almaktadır. Tavan kelimesi, genel olarak duvarların belirtildiği cümlelerin içerisinde yer alır. Tavan kelimesinin zıt anlamlı hakkında bilgilenmek isteyen kişiler, belli bir inceleme yaparlar. Bu yüzden tavan kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi ve örnek vermek doğru olacaktır. 

    Tavanın Zıt Anlamlısı

    Tavan kelimesinin sık kullanıldığı gibi, karşıt anlamlısı da çok sık kullanılmaktadır. Tavan kelimesinin zıt anlamlısı; taban ve zemin şeklinde belirtilmiştir. Tavan ile taban kelimeleri birbirinin zıt anlamlısıdır. Buna örnek olarak;

    - Taban ile tavanın uyumlu olmasını istiyorum.

     

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