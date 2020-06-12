TED Rönesanslı Busenur tasarımıyla birinci oldu

23 farklı ülkeden 137 başvurunun olduğu yarışmaya, Busenur, “Wearable Architecture-Giyilebilir Mimari” kategorisinde başvurdu. Çalışmasını, Paris’teki Frank Gehry tasarımlı “Louis Vuitton Foundation” binasından esinlenerek oluşturan Busenur; binanın döngüsel hareketlerini, moda dünyasının yumuşak kumaşlarıyla tasarlayarak mimarinin sert ve katı yapısını farklı bir şekilde yorumlamayı hedefledi; ayrıca modanın öncü bir markasının binasını yine bir moda tasarımında ironik bir şekilde kullanarak esprili bir yaklaşımla sergiledi.

Londra’da sergilenecek

“Wearable Architecture-Giyilebilir Mimari” tasarımıyla finalde birinci olan Busenur’un tasarımı Ağustos 2020’de Londra Regent’s Üniversitesi’nde düzenlenecek mezuniyet defilesinde sergilenme hakkı kazandı. Ayrıca birincilik ödülü olarak tasarımı, profesyonel bir model giyecek ve fotoğraf çekimi gerçekleştirilecek.

Busenur’un tasarımı üniversitedeki sergide de yer alacak. Ödülünü Londra’da Regent’s Üniversitesi’nin Sanat Bölüm Başkanı’ndan alacak olan Busenur Simon, duygularını şu sözlerle anlattı: “Sevdiğim şeyi yaparken sarf ettiğim emeğin ve bana verdiği zevkin başkalarına da aynı şekilde geçtiğini görmek ve ayrıca sonucunda başarılı olabilmek beni çok mutlu etti.”