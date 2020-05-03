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    HaberlerEğitim Haberleri Tediye Ne Demek? Tdk'ya Göre Tediye Emri Ve Tediye Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?
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    03.05.2020 - 20:49 |

    Tediye Ne Demek? Tdk'ya Göre Tediye Emri Ve Tediye Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Tediye kelimesi Türkçede pek fazla bilinmeyen ve ayrıca kullanılmayan sözcükler arasında yer alıyor. Ancak bazı kaynaklarda ya da eserlerde karşılaşılan bir kelimedir. Peki, tediye ne demek? TDK'ya göre tediye emri ve tediye etmek kelimelerinin anlamı nedir?

    Tediye Ne Demek? Tdk'ya Göre Tediye Emri Ve Tediye Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Türkiye'de yer alan ve Arapça kökenli olan tediye kelimesinin Türk Dil Kurumundaki anlamı, ‘para veya benzeri bir şey verme, ödeme’ şeklinde ifade ediliyor. Herhangi bir durum karşısında ödeme yapma biçiminde de anlatılabilir.

    Tediye Nedir?

    TDK üzerinden bakıldığı zaman tediye kelimesi 2 farklı anlam ile öne çıkıyor.

    - Para ya da benzeri bir şey verme ile beraber ödeme,
    - Gerçekleşmiş olan bir borcu para ile ödeme,

    Bu anlamları ile beraber karşınıza çıktığı zaman cümleyi daha iyi idrak edebilirsiniz.

    TDK'ya Göre Tediye Emri ve Tediye Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    TDK’ya göre tediye emri, ‘Bir ödemenin yapılması gerektiği konusunda resmi belge ya da bildirme’ şekilde ifade edilmektedir. Kanun kararı ile beraber ödenmesi gereken resmi bir borç olarak söylenebilir.

    Aynı şekilde tediye etmek sözcüğü ise, ‘Varsayılan bir borcu ödemek’ biçiminde anlatılabilir. Yani tediye emri ile beraber kesinleşmiş olan bir borcu para üzerinden ödeme şeklinde ifade etmek mümkün.

    Tediye kelimesi ile beraber bu sözcük üzerinden türemiş tediye emri ya da tediye etmek kelime gruplarını kullanabilirsiniz. Özellikle resmi kaynaklarda günümüzde hala karşılaşılan sözcükler arasında yer almaktadırlar.

     

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