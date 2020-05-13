Telefonu Kim Buldu? Telefon İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir? Telefonun Tarihçesi

Telefonun kimin icat ettiği ve nasıl bir icat edilme hikayesinin olduğu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.



Telefonu Kim Buldu?



Telefonu bulan kişi ünlü mucit Alexander Grahambell'dir. Telefon'u daha önce de bulan kişilerin olduğu bilinmektedir. Floransalı Antonio Santa Guiseppe Meucci daha önce telefona benzer bir aygıt icat etmişti. Patentini 1871 yılında almayı başaran mucit Meucci daha sonra patentini yenileyememiş ve patent hakları elinden gitmiştir. Bu yüzden telefonun mucidi Alexander Grahambell olarak kabul edilmektedir.



Telefon İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir?



Telefon ilk olarak 1871 yılında Floransalı Guiseppe Meucci tarafından icat edilmiştir. Patent haklarını kaybedince resmi olarak ilk telefon 1876 yılında telefonu icat etmiştir. Alexander Grahambell icat etmiş olduğu telefon ile aynı zamanda ilk görüşmeyi gerçekleştiren kişidir. 1875 yılında yapılan araştırmalar neticesinde insan sesleri ve diğer seslerin bir tel aracılığı ile iletilebilir olduğunun keşfi yapıldı.



Aslında yapılmış olan bu keşif tamamen tesadüf eseri oluşmuştur. Bay Watson tesadüfen teller ile uğraşırken sesler için iyi bir iletişim aracı olduğunu keşfetti. Daha sonra çalışmalarına devam etti. Alexander Grahambell defalarca deneme yaptı. Her denemesi başarısızlıkla sonuçlansa da asla deneylerinden vazgeçmedi.



İlk telefon görüşmesini yapmış olduğu deneyler ile birlikte yardımcısı Watson ile gerçekleştirdi. Tarihi görüşme şu cümlelerden oluşuyordu "Bay Watson, sesimi duyabiliyor musun? Buraya gel!" şeklinde idi.



Telefonun Tarihçesi



1871 yılında Floransalı mucit olan Meucci telefona benzer prototipte bir cihaz geliştirdi. Ardından yapmış olduğu bu cihazın patentini aldı. Meucci patenti süreliydi ve yenilemesi gerekiyordu. Cebinde yeterli miktarda para olmadığından dolayı Meucci pantent haklarını kaybetti. İlk kez 1875 yılında Grahambell yaveri ile birlikte tarihi görüşmeyi gerçekleştirdi ve yaveri Watson ile birlikte telefonu icat etmiş oldu. Telefon hızlı bir şekilde Dünya genelinde yayılmaya başlandı. Ardından ABD'de ilk telefon şebeke ağı kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan telefon şebeke ağı her geçen yıl daha da fazla yayılmaya ve hızlı bir gelişim göstererek Dünya geneline yayıldı.