Telli Çalgılar Hangileridir, İsimleri Nelerdir?

Telli çalgılarda sesin oluşabilmesi için dışarıdan üç şekilde müdahale edilmesi gerekir. Bu müdahaleler sonucunda doğru notalar öğrenilerek müzik çalınabilir. Telli çalgılarda müzik yapabilmek için telin tezene, yay ya da vurarak titreştirilmesi gerekir.



Telli Çalgılar Kaça Ayrılır?



Telli çalgılar kendi arasında üç sınıfa ayrılır. Bu sınıflar,

● Tezeneli telli çalgılar,

● Yaylı telli çalgılar,

● Vurmalı telli çalgılar olarak üçe ayrılır.

Telli çalgıların üçe ayrılması, bu çalgı aletlerinin nasıl kullanılacağı hakkında da bilgi verir.



Tezeneli Telli Çalgıların İsimleri Nelerdir?



Tezenli telli çalgıları kullanırken mızrap isimli aletten yardım alınır. Mızrap kullanmadan tellerin çekilip bırakılması ile bu çalgıları kullanabilmek de mümkündür. Tezeneli telli çalgılar için,

● Gitar,

● Elektro gitar,

● Bağlama,

● Ut,

● Tambur,

● Cümbüş,

● Mandolin,

● Kanun,

● Arp,

● Tar örnek gösterilebilir.

Yaylı Telli Çalgıların İsimleri Nelerdir?



Yaylı telli çalgılar, sesleri çok sevilen ve birçok kişi tarafından kullanılan çalgı türleridir. Bu çalgıların doğru kullanımı için değnek yay gereklidir. Değnek yayın teller üzerinde kaydırılması sayesinde çıkan titreşim ile ses üretilir. Yaylı telli çalgılar için,

● Keman ve elektro keman,

● Çello,

● Viyola,

● Kontrabas,

● Viyonsel,

● Kemençe,

● Yaylı tambur ve

● Kabak kemane örnek verilebilir.

Vurmalı Telli Çalgıların İsimleri Nelerdir?



Vurmalı telli çalgıları kullanırken ses çıkarmak için bir çekiç gereklidir. Bu çekiç sayesinde teller titreştirilir ve doğru notlar kullanıldığında müzik oluşturulabilir. Vurmalı telli çalgılara örnek olarak piyano gösterilebilir. Piyano için duvar tipi, akustik ve elektronik seçenekleri de mevcuttur.



Telli Çalgıların Özellikleri Nelerdir?



Telli çalgılar hem Batı hem de Doğu orkestralarında yaygın olarak kullanılır. Telli çalgıların telleri genellikle kiriş veya metalden yapılır. Pena, mızrap veya yay yardımıyla bu aletleri kullanmak mümkündür. Telli çalgılardan en çok bağlama, keman, gitar ve arp kullanılır.



Telli çalgıların her biri kendisine has seslere sahiptir fakat diğer çalgı türleriyle aynı notalara sahip olabilir. Dinleyiciler tarafından sesi birbirine çok benzetildiği için ayırt edilemeyen türleri de vardır. Dünyanın her yerinde telli çalgılar farklı isimlerle kullanılmakta ve müzikler oluşturulmaktadır.



Her bir çalgının tel kalınlığı, tel sayısı, telin yapımında kullanılan malzemesi farklıdır. Böylelikle tellerin titreşimiyle oluşan ahenk de çalgı aletinden aletine değişiklik gösterir. Ayrıca müzik aletlerinin sahip olduğu akortlar da farklılık gösterebilir. Her çalımdan önce akordu yenilemek gerekir.



Klasik Türk Müziğinde ve Türk Halk Müziğinde Kullanılan Telli Çalgılar Nelerdir?



Hem klasik Türk müziğinde hem de Türk halk müziğinde telli çalgılara sıkça yer verilir. Bu çalgılara örnek olarak bağlama, tar, ruzba, kanun, rebab, tambur, çeng örnek gösterilebilir.