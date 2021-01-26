Teneffüs Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Tenefüs Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Bu kelime günlük hayatta çeşitli kalıplarla birlikte kullanılır. Suni teneffüs, teneffüs zili ve teneffüse çıkmak bu kalıplara örnek olarak gösterilebilir.



TDK'ya Göre Teneffüs Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Tenefüs - Yanlış (Kelime genellikle tek 'f' harfi yazılıp bu şekilde telaffuz edilmektedir. Fakat teneffüs sözcüğünde bir değil iki f harfi vardır.)



Tennefüs - Yanlış (Sözcükte iki değil bir ''n'' harfi vardır.)



Tennefüz - Yanlış (Z yerine S harfi getirilmelidir.)



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Teneffüs



Örnek Cümleler:



1- Teneffüs zilinin çalmasına sadece üç dakika var. (Doğru)

2- Suni tenefüs ilk yardımın en önemli konularından biridir. (Yanlış)

3- Tenneffüste benimle kantine gelir misin? (Yanlış)



Not: Teneffüs kelimesi ders arası ve solunum anlamında kullanılırken de aynı yazılır.