Teneffüs Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Tenefüs Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Dilimize Arapçadan geçmiş olan teneffüs sözcüğünün iki anlamı vardır. ''Nefes'' kelimesinden türetilmiş olan Teneffüs, solunum demektir. Kelime aynı zamanda eğitim kurullarında verilen ders arası anlamına gelir. TDK'ya göre teneffüs nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için örneklerle derledik.
Bu kelime günlük hayatta çeşitli kalıplarla birlikte kullanılır. Suni teneffüs, teneffüs zili ve teneffüse çıkmak bu kalıplara örnek olarak gösterilebilir.
TDK'ya Göre Teneffüs Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Tenefüs - Yanlış (Kelime genellikle tek 'f' harfi yazılıp bu şekilde telaffuz edilmektedir. Fakat teneffüs sözcüğünde bir değil iki f harfi vardır.)
Tennefüs - Yanlış (Sözcükte iki değil bir ''n'' harfi vardır.)
Tennefüz - Yanlış (Z yerine S harfi getirilmelidir.)
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Teneffüs
Örnek Cümleler:
1- Teneffüs zilinin çalmasına sadece üç dakika var. (Doğru)
2- Suni tenefüs ilk yardımın en önemli konularından biridir. (Yanlış)
3- Tenneffüste benimle kantine gelir misin? (Yanlış)
Not: Teneffüs kelimesi ders arası ve solunum anlamında kullanılırken de aynı yazılır.