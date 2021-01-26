BİST1.540-0.15EURO9.000.09USD7.410.17ALTIN441.77-0.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Teneffüs Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Tenefüs Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
    ABONE OL
    26.01.2021 - 02:54 |

    Teneffüs Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Tenefüs Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Dilimize Arapçadan geçmiş olan teneffüs sözcüğünün iki anlamı vardır. ''Nefes'' kelimesinden türetilmiş olan Teneffüs, solunum demektir. Kelime aynı zamanda eğitim kurullarında verilen ders arası anlamına gelir. TDK'ya göre teneffüs nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için örneklerle derledik.

    Teneffüs Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Tenefüs Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Bu kelime günlük hayatta çeşitli kalıplarla birlikte kullanılır. Suni teneffüs, teneffüs zili ve teneffüse çıkmak bu kalıplara örnek olarak gösterilebilir.

    TDK'ya Göre Teneffüs Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Tenefüs - Yanlış (Kelime genellikle tek 'f' harfi yazılıp bu şekilde telaffuz edilmektedir. Fakat teneffüs sözcüğünde bir değil iki f harfi vardır.)

    Tennefüs - Yanlış (Sözcükte iki değil bir ''n'' harfi vardır.)

    Tennefüz - Yanlış (Z yerine S harfi getirilmelidir.)

    TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Teneffüs

    Örnek Cümleler:

    1- Teneffüs zilinin çalmasına sadece üç dakika var. (Doğru)
    2- Suni tenefüs ilk yardımın en önemli konularından biridir. (Yanlış)
    3- Tenneffüste benimle kantine gelir misin? (Yanlış)

    Not: Teneffüs kelimesi ders arası ve solunum anlamında kullanılırken de aynı yazılır.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Böyle savundular! 'Canımız sıkılmıştı gezmeye çıktık'

    Böyle savundular! 'Canımız sıkılmıştı gezmeye çıktık'

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    HDP Esenyurt ilçe binasındaki operasyonda iki kişi gözaltına alındı

    HDP Esenyurt ilçe binasındaki operasyonda iki kişi gözaltına alındı

    Sıradaki Haber