Tensip Ne Demek? Tdk'ya Göre Tensip Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Tensip kelimesi eski dönemlerden bu yana hala kullanılmaya devam eden bir kelimedir. Dilimize Arapçadan girmiş olan tensip kelimesi yaraştırma anlamına gelmektedir.



Tensip Ne Demek?



Tensip Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimizde hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle hukuk alanında birçok metinlerde rastlamak mümkündür. Aynı zamanda hukuk alanında bu kelime tensip zaptı olarak kullanılır. Tensip zaptı davaların açılması ile birlikte mahkemelerin ilk duruşma öncesi tuttuğu tutanak anlamlarında kullanılır.



Tensip kelimesi kelime anlamı olarak Türk Dil Kurumu sözlüklerinde belirtilmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre tensip yaraştırma manasında kullanılmaktadır. Yaraştırma kelimesi aynı zamanda tensip kelimesinin eş anlamlısıdır. Eş anlamlı kelimeler aynı anlam taşıyan fakat yazılışları ve okunuşları farklı olan kelimelerdir. Yaraştırma kelimesi tensip kelimesinin Türkçe karşılığıdır. Bu sebeple cümle içerisinde aynı anlamı barındırdığı için tensip kelimesi yerine yaraştırma kelimesi kullanılabilir.



TDK'ya Göre Tensip Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumunda tensip kelimesi dışında tensip etmek kelimesinin anlamı da belirtilmiştir. Tensip etmek Türk Dil Kurumu sözlüklerinde şu şekilde açıklanmıştır:



- Uygun bulmak, uygun görmek, münasip görmek