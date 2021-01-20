Teoman İsminin Anlamı Nedir? Teoman Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Türkçe kökenli bir isim olan Teoman isminin anlamı Hun İmparatoru olan Mete’nin babası olarak geçmektedir. Ülkemizde yalnızca erkek çocuklar için uygun olan Teoman isminin rengi mavi olarak görülmektedir.



Teoman Ne Demek?



Halk arasında daha fazla kişide bulunan isimleri değil de genel olarak az kullanılan isimleri çocuklarına koymayı düşünen ebeveynler, erkek bebekler için Teoman isminin ne demek olduğunu merak ediyor. Teoman isminin ne demek olduğunun sorusunun yanıtı için Hun imparatoru Mete’nin babası cevabı verilmektedir. Türkiye’de Teoman ismine sahip kişi sayısı ortalama 15 bin civarındadır.



En çok Teoman ismine sahip olan il ise İstanbul olarak görülmektedir. Teoman ismine sahip olan kişiler genel olarak özel hayatlarında sinirli bir yapıya sahip olmaktadırlar. Öte yandan Teoman isimli kişiler sert görünüşe sahip olsalar da aynı zamanda duygusal yapıları da ön plana çıkmaktadır. Teoman ismi için anne ve baba adaylarının merak ettikleri bir diğer konu ise bu ismin kuranda geçip geçmediği konusudur.



Teoman İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Özgürlüklerine düşkün olan Teoman isimli kişiler, hızlı düşünme yeteneklerine ve başarı odaklı çalışma prensiplerine de sahiptirler. Çocuklarına Teoman ismini koymak isteyen kişiler ismin Kur’an-ı Kerim’de geçip geçmediğini merak etmektedir. Kur’an-ı Kerim’e bakıldığında Teoman ismine dair hiçbir hadis bulunmamaktadır. Ancak bu ismin kuranda geçmemesi, çocuğunuza koyamayacağınız anlamına gelmemektedir. İsmin anlamı nedeni ile çocuğunuza İslami açıdan bu ismi koyabilirsiniz.