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    HaberlerEğitim Haberleri Teori Ve Teorik Ne Demek? Tdk'da Teorisyen Ve Teorik Olarak Anlamı Nedir?
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    30.04.2020 - 22:47 |

    Teori Ve Teorik Ne Demek? Tdk'da Teorisyen Ve Teorik Olarak Anlamı Nedir?

    Birbirinden farklı türemiş kelimeleri bulunan ve anlamı en çok merak edilen sözcükler arasında teori geliyor. Pek çok farklı konu üzerinden bu kelime kullanılabilmekte ve farklı durumları ifade edebilmektedir. Peki, teori ve teorik ne demek? TDK'da teorisyen ve teorik olarak anlamı nedir?

    Teori Ve Teorik Ne Demek? Tdk'da Teorisyen Ve Teorik Olarak Anlamı Nedir?

    İlk olarak TDK üzerinden teori kelimesi ele alınırsa, ‘kuram’ anlamına geldiğini dile getirmek mümkün. Herhangi bir olay, yapı ve düzenin nedenlerini açıklamak isteyen genel bir düşünce yapısı olarak da ifade edilebilmektedir.

    Teori ve Teorik Nedir?

    Teori kelimesi herhangi bir konu veya düzen ile yapı üzerinden sunulan görüş ve kuram olarak anlatılır. Bunun üzerinden teori kelimesi ele alınır ise TDK'ya göre, ‘Kuramsal’ anlamına gelmektedir. Yani farklı bir durum için öne sürülen görüş konusunda daha yapısal bir anlam ifade eder.

    ‘’Bu teoriyi beğendim’’

    ‘’Teorik olarak bunu gerçekleştirmek mümkün değil.’’

    TDK'da Teorisyen ve Teorik Olarak Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu için teorisyen kelimesi, ‘kuramcı’ anlamı taşır. Pek çok olguyu ele alarak durumu ve dinamiğini gözlemleyen, temel ilkeleri kullanarak ayrıca bunu yazan kişi olarak teorisyen kelimesini kullanmak mümkün.

    TDK açısından aynı zamanda teorik kelimesi ‘kuramsal’ ifadesine sahiptir.

    Başta bilim ve eğitim olmak üzere aynı zamanda toplum üzerinde, ekonomik ile sosyopolitik durumları kapsama alan bir felsefe olarak anlatmak mümkün. Gündelik yaşamda da cümle içerisinde çok sık kullanılan kelimeler olarak öne çıktıkları söylenebilir.

     

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