Terhis Ne Demek? Tdk'da Terhis Etmek Ve Terhis Olmak Kelime Anlamı Nedir?

Askerlik ödevi süreleri bitmiş olan kişileri ordudan bırakmak terhis anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu üzerinden bu anlamı eşliğinde değerlendirmeniz mümkün.



Terhis Nedir?



Askerlikle ilgili görevi tamamlamak ve yasal işlem doğrultusunda askerlikten ayrılmak anlamı olarak da terhis kelimesini değerlendirmek mümkündür. TDK kapsamında askerlik ödevi süreleri biten kişileri ordudan bırakma anlamına gelmektedir.



TDK'da Terhis Etmek ve Terhis Olmak Kelime Anlamı Nedir?



TDK’da aynı zamanda terhis etmek ve terhis olmak kelimeleri de yer almaktadır.



Buna bağlı olarak Türk Dil Kurumu açısından terhis etmek kelimesi, ‘Askerlik görevini bitirenleri bırakmak’ anlamıyla ifade edildiğini söylemek mümkün.



Terhis olmak kelimesi ise, ‘Askerlik görevini bitirmek’ anlamına TDK üzerinden sahiptir. Yani burada terhis etmek askeri görevlilerin gerçekleştirdiği bir işlem olarak öne çıkıyor. Terhis olmak ise askerliği bitirmek şeklinde ifade edilir.



Her 3 kelime de askerlik üzerinden ele alınan sözcükler olarak öne çıkıyor.



‘’Bir ay sonra terhis olacağım.’’



‘’Görevini bitiren askerleri terhis ettik.’’



Bu şekilde cümle içerisinde kullanabilir veya amaca göre tek başına da ifade edecek biçimde değerlendirebilirsiniz. Türkçe içerisinde yaygın kullanılan ve birçok kesim tarafından anlamı bilinen sözcükler arasında bulunmaktadırlar.