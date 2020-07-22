Terim Anlam Nedir, Özellikleri Nelerdir? Örnekler İle Terim Anlam Konu Anlatımı

Dil bilgisi açısından önemli bir yere sahip olan terim anlamı, mutlaka öğrenilmesi gereken konulardan biridir. Özellikle öğrenciler açısından belirli kavramları ayırabilmek ve kategori dahilinde sıralamak için büyük öneme sahiptir. Bu doğrultuda gerçek anlamı ile beraber birçok farklı anlamı üzerinden terimler bulunmaktadır.

Terim Anlam Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Pek çok öğrenci ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, internet üzerinden terim anlam nedir ve özellikleri nelerdir araştırıyor. Genel olarak ise terim anlamı; sanat, spor, meslek, bilim ve bu gibi birçok farklı kavramı ifade eden ya da karşılayan unsur şeklinde öne çıkıyor. Hatta bu unsur cümlenin öğeleri ya da daha birçok farklı kavramı temsil etmektedir.

Terim'in en önemli özelliği herhangi bir kavram ele alındığında, o kavram içerisindeki detayları anlatma olanağı vermesidir. Yani örneğin bir futbol ele alındığında futbol içerisinde konuşulan tüm bilgiler terim olarak değerlendirilmektedir.

Örnekler ile Terim Anlam Konu Anlatımı

Örnekler üzerinden terim anlam konusu çok daha etkin biçimde anlaşılabilir. Bu doğrultuda birbirinden farklı terimler üzerinden konuya bağlı olarak örnekler öne çıkıyor.

Dilbilgisi terimi: Yüklem ya da özne ve zarf ile beraber kök gibi pek çok konu bu kategori içerisinde bulunmaktadır.

Edebiyat terimi: Koşma, uyak, makale, mısra, redif ve bu gibi daha birçok farklı seçenek edebiyat terimi içerisinde bulunuyor.

Futbol terimi: Penaltı, korner, taç, ofsayt, gol ile beraber futbol içerisinde yer alan tüm unsurlar terim anlamı şeklinde geçer.

Geometri terimi: Matematiksel açıdan yapılacak hesaplama noktasında geometri terimleri üçgen, kare, daire, dikdörtgen, açı ve çap ile beraber teyit gibi daha birçok seçeneği kapsamaktadır.

Terimler genel olarak gerçek anlamları üzerinden değerlendirilir. Yani bu doğrultuda mecazi anlamı ya da yan anlamı ile beraber deyimler üzerinden terim anlamları bulunmaz. Terim anlamını öğrenirken buna çok dikkat etmek gerekir. Doğrudan gerçek anlamı üzerinde kullanılır.

‘’Boğazı geçerken muhteşem bir görüntü oluştu.’’

‘‘Karenin iç açıları toplamı 360 derecedir.’’

Bu örneklerde de görüldüğü üzere ‘kare’ ile beraber ‘boğaz’ kelimeleri gerçek anlamları üzerinden terim şeklinde kullanılıyor. Siz de başka örnekler değerlendirebilir ve terim anlamını daha etkin biçimde idrak edebilirsiniz.