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    23.04.2020 - 18:14 |

    Terk Etmek Nasıl Yazılır? Terketmek Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Terk Etmek Doğru Yazılışı

    Terk etmek kelime grubu Türkçede çok fazla kullanılan sözcükler arasında yer alıyor. Aynı şekilde yazımı yanlış değerlendirilen kelimeler arasında da bulunmaktadır. Peki, terk etmek nasıl yazılır? Terketmek TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Terk etmek doğru yazılışı konusunda bilinmesi gerekenler.

    Terk Etmek Nasıl Yazılır? Terketmek Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Terk Etmek Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman bu kelimenin doğru yazımı ‘terk etmek’ olarak öne çıkıyor. Yani yazın noktasında bu kelime grubu ayrık olarak ele alınır. Eğer bitişik yazılırsa yanlış yazılmış olur.

    Terketmek TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Bu kelimenin TDK’ya göre doğru yazılışı ‘terk etmek’ biçiminde öne çıkıyor. Tek başına ya da farklı cümle içerisinde kullanırken mutlaka bitişik olmasına özen göstermelisiniz.

    Terk etmek (Doğru)
    Terketmek (Yanlış)

    Terk Etmek Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Doğru yazılışı üzerinden terk etmek kelimesi farklı cümleler ile ele alınabilir.

    ‘’Burayı hemen terk etmek zorundasın.’’

    ‘’Bu ilişkide terk etmek ilk senin aklına geldi.’’

    Terk Etmek Nedir?

    Terk etmek kelimesi herhangi bir kişiden ya da bir yerden ayrılma anlamı ile tabir edilebilmektedir. Bu anımı üzerinden ayrı bir şekilde terk etmek kelimesinin kullanabilirsiniz.

     

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