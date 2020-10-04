Tersten Okunuşu Aynı Olan Kelimeler Nelerdir?

Genel olarak kelimeleri tersten okuma disleksi hastalığı olarak kabul ediliyor. Fakat bazı kelimeler tersten okunduğunda da aynı anlamı verdiği için eğlence amaçlı kullanılabiliyor. Hatta bu kelimelerle eğlenceli cümleler kullanılabiliyor. Bu cümlelerin en meşhuru “Ey Edip Adana’da pide ye” cümlesidir. Tersten okuduğunuzda da aynı cümle karşınıza çıkıyor.



Tersten Okuma Nedir?



Türkçede yazılar soldan itibaren yazılır ve okunur. Kelimelerin okunabilir ve anlaşılabilir olması için bu kurala dikkat edilmesi gerekiyor. Sağdan yani ters taraftan okuyacak olursanız anlam karmaşası oluşacaktır. Söylediğinizden de hiçbir şey anlaşılmayacaktır.



“Akşam sekizde parkta ol” cümlesi soldan yazıldığı için okunurken veya söylenirken anlatılmak istenilen anlaşılıyor. Fakat tersten okunduğunda “Lo atkrap edzikes maşka” ne anlatılmak istendiğini anlamayacaksınız. Kelimeleri ve cümleleri sağdan okumaya tersten okuma deniliyor. Rakam ve kelimeleri tersten okumaya Palindrom sistemi deniyor.



Tersten Okununca da Aynı Anlamı Veren Kelimeler



Bazı kelimeler tersten okununca da aynı anlamı verebiliyorlar. Tersten okusanız da herhangi bir anlam kayması olmuyor. Hatta bu kelimeleri bir araya getirip, anlamlı cümleler oluşturabiliyorsunuz. Eğlenceli olan bu cümleler tersten okununca da aynı anlamı veriyorlar.



Tersten okunan kelimelere simetrik kelimeler deniliyor. Aynaya tuttuğunuzda karşınızda ters değil de aynı kelimeyi görebiliyorsunuz.



Tersten Okunan Kelimelere Örnekler



Üç harfli kelimeler; ana – ebe – ada –asa – ece – eke –ulu – aba –aya – ege- şiş- iki- efe – ama – tut – yay – tat – sos – lal – ata – pop – ses – sis – süs – ağa – aza – kök – ütü – mum – mim – oto – öhö – kok



Dört harfli kelimeler; emme – amma – taat



Beş harfli kelimeler; nalân – Nazan - kabak – kaçak – küçük – kırık – kazak – kayak – makam – kelek – kütük – kavak – kazak – Talat – radar – silis – kapak – yatay – kısık – kılık – madam – milim – nadan – niçin – neden – sülüs – takat – teğet – tirit – velev – yapay



Altı harfli kelimeler; küllük – kıllık – kulluk



Yukarıdaki kelimeler yalın halde yani ek almadan kullanıldıklarında tersten okununca aynı anlamı veriyorlar. Herhangi bir geldiğinde, tersten okuduğunuzda anlam bozulması oluyor. Bu kelimelere ekler getirildiğinde tersten okununca aynı anlamı veren yeni cümleler oluşturulabiliyor.



Tersten Okununca da Aynı Anlamı Veren Cümleler



Tersten okunan kelimelere ek getirilerek veya diğer kelimeyle birleştirilerek cümleler oluşturuluyor. Bu cümleleri tersten okuduğunuzda yine aynı cümleyi okumuş oluyorsunuz. Bu cümlelere örnekler verelim.

*Ey edip Adana’da pide ye.

*kıl arap iki namaz ama zaman iki paralık.

*Al kazık çak karaya kayarak kaç kızakla.

*At, sahibi gibi hasta.

*Ayol abla keten etek al baloya.

*İmrensem adama madam esner mi?

*Kart ama matrak…

*Kalsın, o don ıslak.

*Uğur motora sar o tomruğu.