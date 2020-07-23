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    HaberlerEğitim Haberleri Teşbih Nedir? Teşbih (Benzetme) Sanatı Çeşitleri Ve Örnekler İle Konu Anlatımı
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    23.07.2020 - 20:35 |

    Teşbih Nedir? Teşbih (Benzetme) Sanatı Çeşitleri Ve Örnekler İle Konu Anlatımı

    Teşbih diğer adıyla benzetme sanatı özellikle edebiyat derslerinde sanatlar konusunda en çok kullanılan söz sanatlarından birisidir. Teşbih sanatı detaylarını sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından oldukça merak edilen bir konudur. Teşbih sanatıyla ilgili tüm detayları merak edenler için derledik.

    Teşbih Nedir? Teşbih (Benzetme) Sanatı Çeşitleri Ve Örnekler İle Konu Anlatımı

    Sanat kullanımı Türk Edebiyatı’nda oldukça önemli bir durumdur. Sanatlı ifadeler söze ahenk ve söyleniş güzelliği katmaktadır. Türk Edebiyatı’nın yazım türlerinde en sık kullanılan sanat türlerinden biri olan teşbih sanatı da benzetme durumları ile anlatımlara ahenkli söyleyiş güzelliği katma konusunda oldukça etkili bir yöntemdir.

    Teşbih Nedir?

    Teşbih diğer adıyla benzetme anlatımı güçlendirmek amacıyla; aralarında ortak özellik bulunan iki varlık ya da kavramı ortak özellik bakımından güçlü olanın zayıf olana benzetilmesi ile ortaya çıkarılan sanattır. Teşbih sanatının 4 ögesi vardır.

    - benzeyen: bakımından zayıf olan varlık ya da durum.
    - kendisine benzetilen: özellik bakımından güçlü olan varlık ya da durum.
    - benzetme yönü: benzetilen özellik.
    - benzetme edatı: gibi, kadar, sanki, güya, kadar…

    Bu ögelerden benzeyen ve kendisine benzetilen teşbih sanatının asıl ögeleridir. Benzetme yönü ve benzetme edatı ise teşbih sanatının yardımcı ögeleridir. Bu sebeple yardımcı ögeler olmadığında da teşbih sanatı uygulanabilir. Ancak benzetme yönü ve benzetme edatı anlatımı daha da güçlendiren bir etkiye sahiptir.

    Teşbih (Benzetme) Sanatı Çeşitleri Ve Örneklerle Konu Anlatımı

    Tam (ayrıntılı) teşbih
    Teşbih sanatının dört ögesinin de bulunduğu teşbih sanatıdır.
    Örnek:
    ‘ah bu türküler
    Köy türküleri
    Ana sütü gibi candan
    Ana sütü gibi temiz’

    Benzeyen- köy türküleri
    Kendisine benzetilen- ana sütü
    Benzetme yönü- temiz ve candan olması
    Benzetme edatı- gibi

    Kısaltılmış Teşbih
    Benzetme yönü bulunmayan benzetme sanatıdır.
    Örnek:
    ‘Kutu gibi dairede oturuyor.’
    Benzeyen- daire
    Kendisine benzetilen- Kutu
    Benzetme edatı- gibi
    Benzetme yönü- yok

    Pekiştirilmiş Teşbih
    Benzetme edatı bulunmayan benzetme sanatıdır.
    Örnek : ‘Bir siyah kadındır kaldırımlarda gece’
    Benzeyen- gece
    Kendisine benzetilen- kadın
    Benzetme yönü- Saran
    Benzetme edatı- yok

    Yalın Teşbih (Teşbih-İ Beliğ)
    Benzeyen ve kendisine benzetilen ile yapılan benzetme sanatıdır.
    Örnek: ‘Selviler içinde bir alevdir Emir Sultan.’
    Benzeyen- Emirsultan
    Kendisine benzetilen- bir alev

    Teşbih sanatı önemli noktalar: Tam teşvikte mecaz anlatım yoktur. Bütün sözcükler tam teşbihte gerçek anlamları ile kullanılır. Benzetme durumu kısaldıkça anlatım güçlenir. Anlatımda mecaz kullanımı da oluşmaya başlar. Mecaz anlatım pekiştirilmiş teşbihte başlar. Teşbih-i beliğ türünde yani yalın teşbihte mecaz kullanımı daha da güçlenir.

     

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