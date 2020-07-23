Teşbih Nedir? Teşbih (Benzetme) Sanatı Çeşitleri Ve Örnekler İle Konu Anlatımı

Sanat kullanımı Türk Edebiyatı’nda oldukça önemli bir durumdur. Sanatlı ifadeler söze ahenk ve söyleniş güzelliği katmaktadır. Türk Edebiyatı’nın yazım türlerinde en sık kullanılan sanat türlerinden biri olan teşbih sanatı da benzetme durumları ile anlatımlara ahenkli söyleyiş güzelliği katma konusunda oldukça etkili bir yöntemdir.



Teşbih Nedir?



Teşbih diğer adıyla benzetme anlatımı güçlendirmek amacıyla; aralarında ortak özellik bulunan iki varlık ya da kavramı ortak özellik bakımından güçlü olanın zayıf olana benzetilmesi ile ortaya çıkarılan sanattır. Teşbih sanatının 4 ögesi vardır.



- benzeyen: bakımından zayıf olan varlık ya da durum.

- kendisine benzetilen: özellik bakımından güçlü olan varlık ya da durum.

- benzetme yönü: benzetilen özellik.

- benzetme edatı: gibi, kadar, sanki, güya, kadar…



Bu ögelerden benzeyen ve kendisine benzetilen teşbih sanatının asıl ögeleridir. Benzetme yönü ve benzetme edatı ise teşbih sanatının yardımcı ögeleridir. Bu sebeple yardımcı ögeler olmadığında da teşbih sanatı uygulanabilir. Ancak benzetme yönü ve benzetme edatı anlatımı daha da güçlendiren bir etkiye sahiptir.



Teşbih (Benzetme) Sanatı Çeşitleri Ve Örneklerle Konu Anlatımı



Tam (ayrıntılı) teşbih

Teşbih sanatının dört ögesinin de bulunduğu teşbih sanatıdır.

Örnek:

‘ah bu türküler

Köy türküleri

Ana sütü gibi candan

Ana sütü gibi temiz’



Benzeyen- köy türküleri

Kendisine benzetilen- ana sütü

Benzetme yönü- temiz ve candan olması

Benzetme edatı- gibi



Kısaltılmış Teşbih

Benzetme yönü bulunmayan benzetme sanatıdır.

Örnek:

‘Kutu gibi dairede oturuyor.’

Benzeyen- daire

Kendisine benzetilen- Kutu

Benzetme edatı- gibi

Benzetme yönü- yok



Pekiştirilmiş Teşbih

Benzetme edatı bulunmayan benzetme sanatıdır.

Örnek : ‘Bir siyah kadındır kaldırımlarda gece’

Benzeyen- gece

Kendisine benzetilen- kadın

Benzetme yönü- Saran

Benzetme edatı- yok



Yalın Teşbih (Teşbih-İ Beliğ)

Benzeyen ve kendisine benzetilen ile yapılan benzetme sanatıdır.

Örnek: ‘Selviler içinde bir alevdir Emir Sultan.’

Benzeyen- Emirsultan

Kendisine benzetilen- bir alev



Teşbih sanatı önemli noktalar: Tam teşvikte mecaz anlatım yoktur. Bütün sözcükler tam teşbihte gerçek anlamları ile kullanılır. Benzetme durumu kısaldıkça anlatım güçlenir. Anlatımda mecaz kullanımı da oluşmaya başlar. Mecaz anlatım pekiştirilmiş teşbihte başlar. Teşbih-i beliğ türünde yani yalın teşbihte mecaz kullanımı daha da güçlenir.