Tesbit Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Tespit Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Tespit kelimesi dilimize Arapçadan geçen ve "saptama, belirleme, doğru olanı ortaya koyma" gibi anlamlara gelir. Hukuk dilinde de kullanılan bu kelimenin doğru yazımı hakkında zaman zaman şüpheye düşüldüğü görülür.



Tesbit Nasıl Yazılır?



Tespit kelimesinin doğru yazımının tespit mi yoksa tesbit mi olduğu konusunda ikilem yaşanabilir. Türk Dil Kurumu güncel sözlüğünde kelimenin doğru yazımının tespit olduğu belirlenmiştir.



TDK'ya Göre Tespit Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK güncel sözlüğüne göre kelimenin doğru yazılışı tespit şeklindedir. Tesbit olarak yazımı yanlıştır. Aşağıdaki örneklerde kelimenin cümle içinde doğru kullanımı görülebilir.



-Mahkeme olay yeri incelemesi raporuna göre zarar tespiti yaptı.

-Araç kullanıcısının alkollü olduğu tespit edildi.



Örneklerde de görüldüğü üzere bazı yazılardaki tesbit TDK sözlüğüne göre yanlış yazım örneğidir.