BİST1.538-0.27EURO8.99-0.31USD7.39-0.17ALTIN443.280.33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Tesbit Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Tespit Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
    ABONE OL
    25.01.2021 - 15:05 |

    Tesbit Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Tespit Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Yazı yazılırken imla ve yazım kurallarına tam riayet edilmesi hem yazının kalitesini artırır hem de yazarın bilgi ve birikimini yansıtır. Bu nedenle yazılacak kelimelerin en doğru yazımını görmek için gerektiğinde TDK web sitesindeki sözlüklerden faydalanmak gerekir. Tespit kelimesinin doğru yazımının tespit mi yoksa tesbit mi olduğu konusunda da ikilem yaşanabilir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

    Tesbit Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Tespit Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Tespit kelimesi dilimize Arapçadan geçen ve "saptama, belirleme, doğru olanı ortaya koyma" gibi anlamlara gelir. Hukuk dilinde de kullanılan bu kelimenin doğru yazımı hakkında zaman zaman şüpheye düşüldüğü görülür.

    Tesbit Nasıl Yazılır?

    Tespit kelimesinin doğru yazımının tespit mi yoksa tesbit mi olduğu konusunda ikilem yaşanabilir. Türk Dil Kurumu güncel sözlüğünde kelimenin doğru yazımının tespit olduğu belirlenmiştir.

    TDK'ya Göre Tespit Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    TDK güncel sözlüğüne göre kelimenin doğru yazılışı tespit şeklindedir. Tesbit olarak yazımı yanlıştır. Aşağıdaki örneklerde kelimenin cümle içinde doğru kullanımı görülebilir.

    -Mahkeme olay yeri incelemesi raporuna göre zarar tespiti yaptı.
    -Araç kullanıcısının alkollü olduğu tespit edildi.

    Örneklerde de görüldüğü üzere bazı yazılardaki tesbit TDK sözlüğüne göre yanlış yazım örneğidir.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Masör kadınlar için bahşiş kutusundan hırsızlık iddiası

    Masör kadınlar için bahşiş kutusundan hırsızlık iddiası

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    İETT şoförlerine yapılan saldırılar protesto edildi!

    İETT şoförlerine yapılan saldırılar protesto edildi!

    Sıradaki Haber