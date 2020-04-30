Teşhir Ne Demek? Tdk'da Teşhir Etmek Ve Teşhircilik Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan teşhir, isim veya fiil olarak kullanılmaktadır. Göstermek veya herkese sergilemek anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre teşhir kelimesinin anlamı; gösterme, sergileme, herkese duyurma, dile düşürme, bir hükümlüyü ceza olarak halka gösterme şeklinde verilmiştir.

Teşhir Ne Demektir?



Teşhir, genellikle bir ürünü veya malzemeyi göstermek, insanların incelemesini sağlamak amacıyla sergilemek anlamını taşımaktadır. Teşhir ürünü olarak günlük hayatta karşımıza çıkan kelime bir ürünün incelenmesi için sunulmuş örneği olmaktadır. Halk tarafından piyasa da satılan aynı ürüne göre daha uygun fiyatlısı olarak da değerlendirilmektedir. Bir eylem olarak da kullanılan teşhir kelimesi, hükümlü kişilerin halkın karşısına çıkararak küçük düşürme anlamı taşımaktadır. Herkesin öğrenmesi ve dilden dile dolanması için yapılmaktadır.



TDK’ da Teşhir Etmek Ve Teşhircilik Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre teşhir etmek kelimelerinin anlamı; göstermek, sergilemek, herkese duyurmak, dile düşürmek, bir hükümlüyü ceza olarak halka göstermek şeklinde verilmiştir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre teşhircilik kelimesinin anlamı; göstermecilik olarak verilmiştir.