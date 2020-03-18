Tink, uzaktan öğretim platformunu herkese açtı

Dijital çağda teknolojiyle uzaktan eğitim imkânlarının sonuna kadar kullanılması gerektiğini aktaran Tink Kurucusu Zeynep Dereli, “Keşke bunu sağlık riski nedeniyle zorunlu olarak yapmasaydık. Ama biz Tink olarak son 4 senedir bu çalışmaları yaptığımız için elimizdeki kaynakları hazırlıksız olanlarla paylaşmak istedik” diye konuştu.