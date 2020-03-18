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    HaberlerEğitim Haberleri Tink, uzaktan öğretim platformunu herkese açtı
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    18.03.2020 - 07:00 |

    Tink, uzaktan öğretim platformunu herkese açtı

    Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink), Covid-19 salgını sırasında eğitim ve öğretimlerinin aksamaması için uzaktan eğitim platformunu ücretsiz olarak tüm öğrencilere açtı. Ayrıca velilerin sağlığını riske atmamak için de tüm kayıt süreçlerini online ortama taşıyan kolej, kayıt kabul sınavı, sanal okul turu, müdür görüşmesi ve resmi kayıt işlemlerini bilgisayardan yapacak.

    Tink, uzaktan öğretim platformunu herkese açtı

    Dijital çağda teknolojiyle uzaktan eğitim imkânlarının sonuna kadar kullanılması gerektiğini aktaran Tink Kurucusu Zeynep Dereli, “Keşke bunu sağlık riski nedeniyle zorunlu olarak yapmasaydık. Ama biz Tink olarak son 4 senedir bu çalışmaları yaptığımız için elimizdeki kaynakları hazırlıksız olanlarla paylaşmak istedik” diye konuştu.

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