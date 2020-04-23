Tıraş Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Traş Mı Yoksa Tıraş Olarak Mı Yazıyor? Traş Kelimesinin Doğru Yazılışı
Tıraş kelimesi yazılışı noktasında en karıştırılan sözcüklerden biridir. Yalnızca bir harf üzerinden karıştırılan bu kelime için TDK üzerinden bilgi almaya çalışılır. Peki, tıraş nasıl yazılır? TDK sözlükte traş mı yoksa tıraş olarak mı yazıyor? Traş kelimesinin doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.
Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazılışı ‘tıraş’ şeklinde geçmektedir. Halk arasında genelde ‘traş’ olarak yanlış bilinir ve bu şekilde yazılır.
Tıraş TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
TDK’ya göre doğru yazılışı açısından bu kelime ‘tıraş’ olarak karşımıza çıkıyor. Tek başına ya da cümle içerisinde bu doğru yazımı ile beraber değerlendirebilirsiniz.
Tıraş (doğru)
Traş (yanlış)
Tıraş Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Tıraş kelimesini farklı cümleler ile örneklendirmek gerekirse;
‘’Bugün tıraş olmayı unuttum.’’
‘’Her gün tıraş olmak zorundayım.’’
Tıraş Nedir?
Tıraş kelimesini iki farklı anlamı üzerinden değerlendirmek mümkündür.
- Sakal, bıyık ve kıl için dibinden kesmek ya da kazıma,
- Erkek saçı adına belli bir biçim verilerek kesme,
Bu anlamları üzerinden ve ayrıca doğru yazılışı ile beraber, tıraş kelimesini amaca uygun şekilde farklı yerlerde kullanabilirsiniz.