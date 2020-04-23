BİST98.1710,57EURO7,52-0,49USD6,96-0,30ALTIN387,890,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Tıraş Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Traş Mı Yoksa Tıraş Olarak Mı Yazıyor? Traş Kelimesinin Doğru Yazılışı
    ABONE OL
    23.04.2020 - 17:02 |

    Tıraş Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Traş Mı Yoksa Tıraş Olarak Mı Yazıyor? Traş Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Tıraş kelimesi yazılışı noktasında en karıştırılan sözcüklerden biridir. Yalnızca bir harf üzerinden karıştırılan bu kelime için TDK üzerinden bilgi almaya çalışılır. Peki, tıraş nasıl yazılır? TDK sözlükte traş mı yoksa tıraş olarak mı yazıyor? Traş kelimesinin doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.

    Tıraş Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Traş Mı Yoksa Tıraş Olarak Mı Yazıyor? Traş Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazılışı ‘tıraş’ şeklinde geçmektedir. Halk arasında genelde ‘traş’ olarak yanlış bilinir ve bu şekilde yazılır.

    Tıraş TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    TDK’ya göre doğru yazılışı açısından bu kelime ‘tıraş’ olarak karşımıza çıkıyor. Tek başına ya da cümle içerisinde bu doğru yazımı ile beraber değerlendirebilirsiniz.

    Tıraş (doğru)

    Traş (yanlış)

    Tıraş Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Tıraş kelimesini farklı cümleler ile örneklendirmek gerekirse;

    ‘’Bugün tıraş olmayı unuttum.’’

    ‘’Her gün tıraş olmak zorundayım.’’

    Tıraş Nedir?

    Tıraş kelimesini iki farklı anlamı üzerinden değerlendirmek mümkündür.

    - Sakal, bıyık ve kıl için dibinden kesmek ya da kazıma,

    - Erkek saçı adına belli bir biçim verilerek kesme,

    Bu anlamları üzerinden ve ayrıca doğru yazılışı ile beraber, tıraş kelimesini amaca uygun şekilde farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Canan Kaftancıoğlu hakkında 'suçluyu övme ve suça azmettirme' soruşturması

    Canan Kaftancıoğlu hakkında 'suçluyu övme ve suça azmettirme' soruşturması

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    Sahurda fırınlar açık olur mu? Ramazan ayında sahurda fırından pide alınabilecek mi?

    Sahurda fırınlar açık olur mu? Ramazan ayında sahurda fırından pide alınabilecek mi?

    Sıradaki Haber