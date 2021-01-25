Tirbüşon Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Tirbuşon Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Tirbuşon genel olarak şarapçılıkta şişe kapamak amaçlı kullanılan kapakları açmak amaçlı kullanılmaktadır. Tirbüşon kelimesinin doğru yazılışı ise ‘’tirbuşon’’ şeklindedir.



Tirbüşon Nasıl Yazılır?



Halk arasında genel olarak okunuşu ve yazımı yanlış bilinen kelimelerin başında gelen tirbüşon kelimesi, sıkça yanlış yazılmaktadır. Tirbüşon kelimesinin en doğru şekilde yazımı ‘’tirbuşon’’ olarak geçmektedir.



TDK’ya Göre Tirbuşon Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Hemen her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Türk Dil Kurumu sitesinde sıkça aranan kelimelerden birisi de tirbuşondur. Ancak kelimenin en doğru yazımını bilen birisi bile doğru yazımını bir süre sonra unutabiliyor. Resmi olarak tirbüşon TDK sitesinde doğru yazımı tirbuşon şeklindedir. Örnek cümle içinde kullanımı ise şu şekildedir;



‘’Şişeyi açmak için bir tane tirbuşon gerekiyor.’’