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    HaberlerEğitim Haberleri Tişört Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Tşört Mü Yoksa Tişort Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 18:38 |

    Tişört Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Tşört Mü Yoksa Tişort Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Yazım açısından en çok karıştırılan kelimelerden biri olarak tişört geliyor. Kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre doğru anlamını öğrenebilir ve doğru şekilde yazabilirsiniz. Peki, tişört nasıl yazılır? TDK Sözlük'te tşört mü yoksa tişort olarak mı yazıyor? İşte doğru yazılışı hakkında detaylar.

    Tişört Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Tşört Mü Yoksa Tişort Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Tişört kelimesinin Türk dil kurumu açısından doğru yazılış ‘tişört’ şeklinde geçmektedir. Çoğu zaman bu konuda ‘tşört’ yazan kişiler bulunmaktadır. Ancak bu yanlış yazımdır. Bu doğrultuda doğru yazımı ile beraber cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

    Tişört TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    TDK ya uygun olarak doğru yazımı ‘tişört’ biçiminde yer almaktadır. Gündelik yaşam içerisinde anlamı üzerinden bu yazılışı ile beraber tek başına ya da cümlede kullanabilirsiniz.

    Tişört Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Tişört kelimesi için cümle içerisinde örnek vermek mümkün.

    ‘’Tişörtüm oldukça kirlenmiş.’’

    Tşört (yanlış)
    Tişört (doğru)

    Bu şekilde doğru anlamı ile beraber amaca uygun değerlendirebilirsiniz.

    Tişört Nedir?

    Tişört kelimesinin anlamı ‘uzun veya kısa kollu, yakalı ya da yakasız pamuklu spor giysi’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu anlamı üzerinden cümle içerisinde doğru yazılışı ile beraber değerlendirebilirsiniz.

     

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