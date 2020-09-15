Tokat Haritası: Tokat İlçeleri Nelerdir? Tokat İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Tokat ilinin 2020 yılana göre yapılmış olan araştırmalar sonucunda tahmini nüfusu 612.216’dır. Ayrıca Tokat ilinin toplamda 11 ilçe bulunmaktadır. 9.959 km2 bırakana sahip olan Tokat, 623 metrelik bir rakıma da sahiptir. Tokat ilinin bazı ilçeleri Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş iken, bazıları da Cumhuriyet sonrası dönemde kurulmuştur.



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Kaynak: cografyaharita.com



Tokat İlinin Kaç İlçesi Vardır?



Nüfusu 612.216 olan Tokat ilinin toplamda 11 ilçesi bulunmaktadır. Tokat ilinin ilçeleri ise şunlardır;

Almus

Artova

Başçiftlik

Erbaa

Niksar

Pazar

Reşadiye

Sulusaray

Turhal

Yeşilyurt

Zile



Tokat İlinin Nüfusu Ne Kadar?



2020 yılında yapılan araştırmalar sonucunda tahmini nüfusu 612.216 olan Tokat ilinin resmi verilere ilişkin nüfus sayımı 2021 yılında yapılacaktır. Tokat ilinin yıllara göre nüfus verileri şöyledir;

Tokat ilinin 2019 yılına ait nüfus verileri; 612.747

Tokat ilinin 2018 yılına ait nüfus verileri; 612.646

Tokat ilinin 2017 yılına ait nüfus verileri; 602.080

Tokat ilinin 2016 yılına ait nüfus verileri; 602.662

Tokat ilinin 2015 yılına ait nüfus verileri; 593.990

Tokat ilinin 2014 yılına ait nüfus verileri; 597.920



Tokat İlinin İlçeleri Nelerdir?



Karadeniz Bölgesinde yer alan Tokat ilinin toplamda 11 ilçesi bulunmaktadır. Tokat ilinin ilçeleri ve merkeze olan uzaklıkları şöyledir;

Almus ilçesi 1954 yılında kurulmuş ve il merkezine olan uzaklığı 34 km'dir.

Artova ilçesi 1924 yılında kurulmuş ve il merkezine olan uzaklığı 38 km'dir.

Başçiftlik ilçesi 1990 yılında kurulmuş ve il merkezine olan uzaklığı 82 km'dir.

Erbaa ilçesi Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve il merkezine olan uzaklığı 81 km'dir

Niksar ilçesi Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve il merkezine olan uzaklığı 52 km'dir.

Pazar ilçesi 1987 yılında kurulmuş ve il merkezine olan uzaklığı 28 km'dir.

Reşadiye ilçesi Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve il merkezine olan uzaklığı 89 km'dir.

Sulusaray ilçesi 1990 yılında kurulmuş ve il merkezine olan uzaklığı 69 km'dir.

Turhal ilçesi 1944 yılında kurulmuş ve il merkezine olan uzaklığı 42 km'dir.

Yeşilyurt ilçesi 1987 yılında kurulmuş ve il merkezine olan uzaklığı 55 Km'dir.

Zile ilçesi Cumhuriyet öncesi dönemde Kurulmuş ve il merkezine olan uzaklığı 62 km'dir.